El PSC critica la justificació de Madrenas sobre l'ús del cotxe oficial per anar al Parlament

El grup municipal del PSC a Girona creu que els gironins mereixen «respecte i cura amb els recursos públics» davant de l'admissió per part de l'alcaldessa, Marta Madrenas, de l'ús del cotxe oficial de l'Ajuntament per a la seva feina com a diputada. Els socialistes consideren que, per tant, «s'ha d'explicar, debatre i aprovar amb transparència» a què es destina i a què no el cotxe oficial de l'Ajuntament. «No és de rebut que l'alcaldessa accepti i excusi la utilització del cotxe oficial per anar al Parlament argumentant que ho ha de fer per raons de la seva agenda pròpia» va dir la portaveu socialista, Sílvia Paneque, i va afegir que «hi ha d'haver un debat en profunditat que estableixi clarament en quines situacions alcaldia pot fer ús del cotxe oficial».

Paneque va dir: «En principi, el problema més greu no és com es es va al Parlament. La gravetat rau que al Parlament l'alcaldessa no hi ha volgut tenir el paper d'alcaldessa. El que hi ha fet ha estat per promoció pròpia i ser la veu més radical del seu partit polític. Vaja, en lloc d'aconseguir tancar solucions per a Girona, hi ha fet discursos incendiaris que a part de no aportar res per a Catalunya i per a Girona, generen divisions i conflicte». El PSC posa sobre la taula, així, que el problema més gros a Girona «no és com es va al Parlament, sinó què s'hi ha anat a fer». De moment, «no hi ha hagut cap benefici per a la ciutat», afirmen.

Els socialistes creuen que el problema que ha tingut el govern de Madrenas és «un ascens imparable d'arbitrarietat i, fins i tot, d'un cert autoritarisme en algunes decisions». «No és raonable que Madrenas digui que fa ús del cotxe oficial de l'Ajuntament quan en té necessitat per raons d'agenda pròpia. El grup municipal socialista tampoc no entén ni troba raonable que davant l'ús que s'ha fet del cotxe oficial, Marta Madrenas, contesti que investigarà si l'oposició ha fet bon ús de la informació que té de l'Ajuntament. «La informació pública del funcionament de l'Ajuntament és pública i, per tant, aquest argument no és vàlid. La tasca de l'oposició consisteix precisament en el control i fiscalització de l'acció de govern», va senyalar la regidora.



Ciutadans vol més explicacions

Mentrestant, Jean Castel, diputat de Ciutadans, formació que va alertar de l'ús del cotxe per anar al Parlament -l'Ajuntament ha admès tres viatges d'anada i dos de tornada- va indicar que «agraïa» a l'alcaldessa que hagi «confirmat» que ha utilitzat «el vehicle oficial municipal per a la seva tasca de diputada però li demanem que no desviï l'atenció i digui si pagarà els desplaçaments o els seguirà carregant a l'erari municipal».