Els afectats pel xoc del camió municipal sense assegurança se senten maltractats

La parella que va patir les conseqüencies del xoc d'un camió de municipal, sense assegurança, contra una furgoneta que tenien de lloguer se sent «maltractada» per l'Ajuntament de Girona. Afirmen que des de l'edifici consistorial només se'ls ha donat respostes poc concretes respecte a la manera de recuperar els diners que van haver d'avançar, 276 euros, per la reparació de la furgoneta a l'empresa de lloguer de vehicles. De fet, després d'una primera visita a l'oficina del Defensor de la Ciutadania, hi han tornat per ampliar la seva denúncia per la desatenció municipal ja que manté que l'Ajuntament no ha fet res.

Fa unes setmanes, la parella estava fent un trasllat al carrer de Sant Miquel quan, de sobte, un camió grua de l'Ajuntament va topar amb el lateral del seu vehicle i els va trencar el retrovisor. Després de perseguir el vehicle, de la brigada de manteniment de l'enllumenat, van avisar la policia municipal per tramitar els documents de l'accident. Aleshores, l'agent ja no va poder apuntar l'assegurança del camió de l'Ajuntament. Posteriorment des de l'Ajuntament van admetre que el vehicle, matriculat cinc mesos enrere, no tenia l'assegurança. Van atribuir-ho a un «malentès» entre diferents àrees.