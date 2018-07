Un home mor apunyalat en una baralla a Salt

Baralla mortal a Salt. Aquesta, s'hauria iniciat pels volts de les onze de la passada nit a l'interior d'un bar del carrer doctor Ferran. Un enfrontament entre dos homes, coneguts per la policia per la seva multiplicitat d'antecedents, va acabar amb un d'ells mort. La víctima és un veí de Salt, de nacionalitat espanyola i 45 anys. L'arrestat també és veí de Salt, de 54 anys, i ha passat la nit a les garjoles dels Mossos d'Esquadra.



La sang freda de l'agressor

Segons un testimoni presencial, la discussió va començar a dins del bar on ja hi havia la víctima prenent una cervesa amb un noi i, més tard, va arribar el presumpte agressor. Ambdós van estar dins del local i al cap d'una estona van començar a discutir. La discussió va anar a més i es va traslladar al carrer on va començar la baralla física. En el transcurs de la baralla, la víctima li va dir a l'agressor "què mires, què mires?" i li va fer una empenta. Van esbatussar-se i tirar-se per terra fins que l'agressor va clavar diverses punyalades a la víctima, més de tres a la zona del tòrax. Un cop la víctima a terra, l'agressor es va mirar els testimonis i els va dir "vosaltres què hauríeu fet?"Posteriorment, l'agressor va tornar a l'interior del local, va amagar el ganivet al lavabo i se'n va tornar a la barra a prendre una cervesa fins que van arribar els efectius policials i el van detenir.Malgrat que es va avisar de seguida al SEM, els metges no van poder fer res per salvar la vida de la víctima.Tant la responsable del bar com el testimoni presencial han explicat que el presumpte agressor presentava signes d'anar sota la influència de begudes alcohòliques o drogues.Els efectius policials van haver de tallar la via davant de la expectació que va aixecar el succés.