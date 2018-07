La CUP qüestiona les «places sense gossos» i reclama «més diàleg i sensibilització»

La CUP-Crida per Girona s'ha posicionat al voltant de la prohibició de gossos en alguns espais públics de la ciutat. La formació critica que el govern hagi tirat endavant la iniciativa sense acordar-la amb les associacions veïnals dels barris afectats, i ha reclamat més diàleg amb els diferents col·lectius implicats, com ara els propietaris de gossos.

D'altra banda, els cupaires consideren que la prohibició no solucionarà les problemàtiques de fons com ara l'incivisme de certs propietaris, i ha fet una crida a impulsar campanyes de sensibilització que comptin amb la implicació i la participació d'entitats veïnals, propietaris d'animals, entre d'altres.

La formació també ha recordat al govern que el març del 2017 al Ple municipal es va debatre una moció presentada pel PACMA i la CUP per millorar els drets dels animals i per reduir les afectacions que pot causar la tinença d'animals, però que 'el govern va preferir desestimar-la i obviar el debat».

La moció proposava mesures com endegar un projecte municipal per facilitar un procés d'esterilització de gossos i gats; treballar perquè no hi hagi venda d'animals exòtics, una campanya de multes a propietaris de gossos que no recullin els excrements; o incrementar els espais públics pensats per a gossos per evitar conflictes. Els cupaires han denunciat que el govern s'ha negat a aplicar aquestes mesures i, en canvi, ha acabat impulsant «mesures de cara a la galeria», com la prohibició de dur gossos en espais concrets de la ciutat.

La CUP ha insistit a denunciar la negativa del govern a dialogar i ha recordat que l'ordenança de tinença d'animals s'està fent de forma «totalment opaca i partidista sense entitats ni oposició».

Finalment, han denunciat que el govern estigui utilitzant els agents ambientals per posar multes als espais prohibits, en comptes de reforçar funcions molt més prioritàries en temes ambientals.