ERC demana que s'elimini definitivament el vial de les hortes de Santa Eugènia

El grup municipal d'ERC-MES a l'Ajuntament de Girona ha presentat una moció per tal d'eliminar del planejament urbanístic el vial de les Hortes de Santa Eugènia.

La portaveu de la coalició, Maria Mercè Roca, ha declarat que "qualsevol vial de trànsit rodat aniria en contra del projecte de sostenibilitat i cohesió social de les Hortes, i malgrat que a dia d'avui hi ha consens polític sobre la qüestió, demanem que es blindi l'espai en el planejament urbanístic".

En aquest sentit, la regidora ha defensat el projecte i ha expressat que l'espai "té un alt valor ecològic i s'ha convertit també en una zona d'oci i de cohesió social molt important per al barri i per a la ciutat en el seu conjunt".

Al seu torn, el regidor Miquel Poch ha explicat tècnicament l'estat de la qüestió: "l'evolució de les necessitats en matèria de mobilitat i la pressió del moviment veïnal i ecologista van empènyer a un canvi de posicionament del consistori l'any 2011", en què es va votar per àmplia majoria una moció per la supressió del vial.

Tanmateix, ha apuntat Poch, "aquest tema està ara en mans supramunicipals, concretament caldria modificar el pla territorial de les comarques gironines i el pla urbanístic del sistema urbà de Girona".

Per aquests motius, el primer punt de la moció és instar a la Generalitat de Catalunya que realitzi les gestions necessàries per tal de que, posteriorment, pugui suprimir-se el vial del planejament de la ciutat de Girona.

A més a més, ERC-MES demanarà que es tramiti l'aprovació final del Pla Especial de les Hortes. Miquel Poch ha recordat que "la preservació de l'espai va començar l'any 1994 amb el Pla Especial de Protecció del Ter, i l'any 2011 es va aprovar inicialment el Pla Especial de les Hortes".

Aquest darrer Pla s'havia aprovat el 2005, però per culpa d'una sentència del TSJC es va haver de tornar a tramitar. Encara, però, no s'ha aprovat de forma definitiva. Per aquest motiu, la coalició demanarà "que s'aprovi de forma definitiva el Pla Especial de les Hortes un cop s'hagi suprimit el vial".

Per últim, en el darrer punt de la moció, la coalició demana que el govern "presenti, abans que acabi l'actual mandat, un pla de dinamització de les Hortes de Santa Eugènia".