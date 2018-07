Havaneres i jocs de cucanya centren les activitats previstes per a avui

A l'espera de l'allau d'activitats previstes a partir de demà, avui a la tarda s'han previst alguns esdeveniments dins de la Festa Major de Salt. A la coma Cros hi haurà un taller de cuina infantil en anglès, pel qual calia reserva prèvia. Al parc Monar, hi haurà jocs de cucanya a càrrec del Casal dels Infants i a la biblioteca Iu Bohigas una actuació dins del festival de guitarra amb Burruezo, Nur Camerata i Wafer S. Gibril. A vespre, a l'Era de Cal Cigarro, hi haurà havaneres amb els Cantaires de l'Estany i cremat amb la Colla M'ho Passo Bé.