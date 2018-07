La Policia Municipal de Girona tornarà a la comissaria del carrer Bacià

La Policia Municipal de Girona se separa dels Mossos d'Esquadra. Fins ara, els dos cossos policials treballaven conjuntament a la mateixa comissaria, però els canvis en l'organització de la Policia Municipal posaran fi a aquesta situació. El regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació, Eduard Berloso, ha anunciat que la Policia Municipal de Girona tornarà a l'antiga comissaria, situada al carrer Bacià. Aquesta mesura té com a objectiu «augmentar els policies de proximitat» i «garantir la presència policial als diferents barris durant tot el dia».

Les modificacions implicaran l'existència de dues comissaries: la de Mossos i la de la Policia Municipal. Ambdues estaran obertes durant les 24 hores del dia.



Més agents i més patrulles.

A banda de la separació dels dos cossos policials, també s'han incorporat més agents la Policia Municipal, arribant als 142. Això ha permès incloure 2 patrulles més des de les 6 de la tarda fins a les 4 de la matinada. L'objectiu és «gestionar el nombre de patrulles en funció de les necessitats de cada barri», ha explicat Berloso. A més, aquestes patrulles també es podrien reforçar amb agents cívics, que «també tenen un paper molt important en la seguretat ciutadana», ha afegit l'alcaldessa Marta Madrenas.



Es preveuen més canvis

Eduard Berloso també ha explicat que aquesta és només «la primera fase» de la reorganització en la Policia Municipal. Al mes de desembre s'impulsaran noves modificacions que s'estan acabant d'estudiar i al juny del proper any es pretèn incorporar més agents que sortin de l'acadèmia.



Els actes delictius, a la baixa

L'alcaldessa Marta Madrenas ha posat èmfasi en la reducció dels actes delictius respecte al mateix semestre de l'any 2017. En els sis primers mesos de l'any passat va haver-hi 747 actes delictius, mentre que aquest any s'han produït 654, el que implica una reducció del 13%. Entre les ordenances que més s'incompleixen destaquen les de civilitat (consum d'alcohol i drogues) i les d'animals.

Tot i les millores en la seguretat, Madrenas ha afegit que «falta molt per arribar als nostres objectius» i que no es conformen, per això estan buscant «noves fórmules i noves estratègies». De fet, ja ha anunciat que després de l'estiu s'iniciarà una campanya de civilitat per reduir la contaminació i prevenir la gent que llença papers o burilles a terra.