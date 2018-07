El PSC de Girona demana consolidar la figura de l'educador de carrer

El grup municipal socialista ha presentat una moció per recuperar el projecte d'educadors de carrer i dinamitzador comunitari per al ple del proper 31 de juliol. A novembre del 2016, l'Ajuntament de Girona va anunciar la creació d'un grup d'educadors de carrer i dinamitzadors comunitaris a Girona.

Aquesta proposta va arribar després d'analitzar l'èxit amb què havien estat implantats a diferents ciutats catalanes i, alhora, de comprovar que la figura d'educador de carrer i dinamitzador de barri havia tingut èxit al barri de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert en un treball anterior protagonitzat per les diferents entitats i associacions del territori.

El projecte es va iniciar amb un pressupost de 140.000 euros. "La proposta inicial va ser presentada com una prova pilot, que amb el transcurs d'aquests mesos s'ha de valorar com un profund èxit, tant per l'acceptació d'aquesta figura als diferents barris de la ciutat, com pel volum d'activitats i projectes desenvolupats.

La voluntat d'aleshores de l'equip de govern va ser aprofitar aquesta experiència per configurar un cos definit a dins l'Àrea de Drets Socials d'educadors de carrer i de dinamitzadors de barri" ha explicat la portaveu socialista.

"Els educadors de carrer i el dinamitzador comunitari van tenir un paper valuós en prevenir situacions de conflictes entre veïns. La demanda ciutadana de tenir més seguretat a Girona va tenir una proposta centrada en la prevenció, el lleure, l'educació, el treball social, la dinamització veïnal i la col·laboració entre ciutadania i Ajuntament de Girona" ha dit Sílvia Paneque, que va ser la regidora encarregada de posar en marxa i desplegar el projecte dels educadors de carrer a diferents barris de la ciutat.

"Tot aquest projecte ha tingut bons resultats socials a Girona. Va ser complementat amb una aposta clara per la col·laboració tant amb Agents Cívics, com amb la Policia Municipal de proximitat. Aleshores, el treball dels Educadors de Carrer i Dinamitzadors va anar ben coordinat amb els SBAS, la Policia Municipal de Proximitat i els Agents Cívics. Tot un seguit de mesures perquè l'Ajuntament de Girona treballés colze a colze amb els veïns i veïnes per tenir una ciutat millor on viure per a tothom" ha explicat Sílvia Paneque.

Els socialistes demanen a la moció els següents punts d'acord: La constitució d'un grup d'Educadors de carrer i dinamitzadors de barri, que tinguin unes funcions concretes i que es conformin com un grup propi ben definit a l'Àrea de Drets Socials.

El desplegament calendaritzat durant els pròxims cinc anys per tenir Educadors de Carrer i Dinamitzadors de barri a tots els barris de la ciutat de Girona. Establir els criteris de col·laboració i protocols entre els Serveis Bàsics d'Atenció Social, les biblioteques, els centres cívics, els agents cívics i la Policia Municipal de proximitat.