Sarrià promou una enquesta per quantificar les molèsties d'Hinojosa

Les molèsties pels sorolls i les males olors provocades per la fàbrica Hinojosa Paper de Sarrià de Ter continuen insistint, motiu de contínues queixes des de fa gairebé dos anys. Una de les darreres mesures que l'Ajuntament vol emprendre per gestionar el cas és una enquesta entre els ciutadans per poder mesurar la quantitat i el grau dels inconvenients. El consistori també vol aprovar una nova ordenança per abordar el problema de les males olors en el Ple de l'Ajuntament previst pel proper dimarts. Pel que fa als sorolls, un nou estudi valorarà els decibels que emet la indústria que, si superen els límits establerts, podria implicar una nova sanció. L'empresa col·labora en l'aplicació de mesures però proposa un calendari que, pel consistori, és massa durador.

Com a resposta a les primeres crítiques per part dels veïns a principis de març de 2017, moment en què la fàbrica va començar a funcionar substituint a l'antiga paperera Torraspapel, l'empresa va elaborar un calendari d'actuacions. Segons l'alcalde Narcís Fajula, «les mesures de l'any passat en teoria s'han aplicat totes, però no s'ha obtingut l'eficàcia desitjada. Per exemple, s'ha construït una tanca per aïllar millor l'emmagatzematge del cartró i per reduir els sorolls i també s'han canviat alguns motors. En conjunt, s'ha aconseguit reduir un xic el soroll a la banda del poble, que ara es concentra sobretot a la zona propera a la carretera N-II, però la pudor que deixa anar la depuradora de la indústria continua i és molt desagradable». Estava programada per dilluns passat una reunió a tres bandes entre l'Ajuntament, l'empresa i la Generalitat de Catalunya per valorar la situació, però la darrera no hi va poder assistir. En la trobada, Hinojosa va proposar un calendari de noves mesures que no va ser del tot acollit per l'Ajuntament: «Hem arribat a uns timings que no són acceptables perquè són a llarg termini i nosaltres volem immediatesa».



Nous passos

Una de les pròximes empentes per part de l'Ajuntament és la realització d'una enquesta destinada a tots els sarrianencs que es podrà entregar presencialment a l'administració local o bé via online a través de la web del poble. «A partir del qüestionari, podrem saber si la problemàtica és extensa a tot el municipi o es concentra a diferents barris», afirma el batlle, afegint que es deixaran uns dies de marge per poder-la completar.

Una altra de les iniciatives per part del consistori és l'aprovació d'una nova ordenança per abordar la qüestió de les pudors en el marc del Ple del 31 de juliol. Aquesta mesura és innovadora a les comarques gironines, basada en directrius europees i en les ordenances de Banyoles i Riudellots de la Selva. L'any passat es van fer dos estudis per mesurar el nivell de soroll produït, concloent amb sancions de 900 i 12.000 euros. A inicis d'agost es tornarà a fer una mediació de soroll que, depenent del resultat, podria acabar amb una nova penalització econòmica.

Pendent d'entaular-se amb la Generalitat, l'Ajuntament vol proposar-li una reunió per veure «de quina manera ens poden ajudar a tancar cautelarment l'empresa perquè deixi de causar molèsties a la població» com a possible solució ipso facto, admet Fajula.