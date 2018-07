Aragonès es compromet a millorar les polítiques d'accés a l'habitatge a Salt

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, es va comprometre a millorar les connexions del transport públic a Salt i també a ampliar els programes per facilitar l'accés a l'habitatge del municipi. Aragonès va anunciar les millores en la seva primera visita oficial a les comarques gironines. El titular d'Economia i Hisenda va parlar amb l'alcalde Jordi Viñas de la situació que viu el municipi. Va afirmar que havien parlat de «les possibilitats de futur» amb què compta el municipi davant de «l'excel·lent situació» per l'accés de l'AP-7 i altres vies de comunicació. Va destacar que havia triat visitar Salt perquè «representa moltes coses» i comparteix «molts dels reptes que tenim com a país» per a la integració de persones amb una gran diversitat d'orígens. El vicepresident va explicar que hi ha projectes per millorar les connexions amb el transport públic i que «en les properes setmanes» aquestes propostes ja podrien comptar amb un calendari. Aragonès va mostrar el seu «suport» a l'equip de govern per millorar les polítiques d'habitatge, sobretot per l'elevat nombre de pisos buits i per les ocupacions que s'hi generen. Va remarcar que farà «costat» al govern local.