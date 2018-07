La brigada de l'enllumenat defensa el xofer del camió sense assegurança

El col·lectiu de treballadors de la brigada municipal de manteniment de l'enllumenat de Girona ha sortit en defensa del conductor del camió de l'Ajuntament, sense assegurança, que va topar contra el retrovisor d'una furgoneta de lloguer. Afirmen que el xofer va marxar del lloc de l'accident perquè té l'ordre d'aturar-se i informar la policia. Exposen, per exemple, que si mentre estan treballant en un fanal els hi cau una eina a sobre d'un cotxe, avisen la policia per si l'han danyat.

En el cas de l'accident al carrer Sant Miquel diuen que inicialment, en no trobar-se el retrovisor de l'altre vehicle, el conductor del camió no va trucar la policia perquè no hi havia cap indici que no hi fos per cap topada. Però que va ser el mateix conductor que en veure'l a dins del camió, va trucar la policia. Òbviament la tramitació de l'assegurança és resposabilitat de l'Ajuntament. Els afectats afirmen però, amb un testimoni inclòs, que després del xoc amb la furgoneta de lloguer, el camió no es va aturar i el van haver de perseguir perquè s'aturés.

Com que l'Ajuntament no tenia assegurat el camió, els afectats van haver de pagar els 276 euros de reparació a l'empresa de lloguer de vehicles. Lamenten que l'Ajuntament els hagi tractat malament quan hi han reclamat i no els hi hagin concretat res.