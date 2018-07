La CUP denuncia que el govern lloga pisos turístics per emergències socials

La CUP-Crida per Girona ha denunciat un cop més les mancances de les polítiques municipals d'habitatge i la insuficiència dels recursos que hi destina el govern gironí per a fer front a l'emergència que viu la ciutat en aquest camp. Els cupaires consideren que el Pacte Local per l'Habitatge anunciat fa mesos, de moment, ha resultat un gest de cara a la galeria, i han denunciat que no s'estiguin aplicant mesures de xoc per afrontar el problema.

Així, la CUP ha assegurat que el govern està llogant pisos turístics per atendre emergències d'habitatge, davant la manca d'un parc públic d'habitatge amb capacitat per donar resposta a aquest tipus de situacions, que segons els cupaires aniran a més properament. La formació ha deplorat aquesta pràctica, i ha demanat dades respecte als diners públics que s'han gastat per aquest tipus de casos, i quina planificació de futur hi ha.