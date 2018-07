Denuncien l'agressió de sis persones amb «simbologia nazi» a un grup de joves

La Plataforma Antifeixista Gironina ha denunciat una nova agressió per part de sis homes «amb simbologia explícitament nazi» a un col·lectiu de joves que estaven en una terrassa del Barri Vell de la ciutat. Els fets van passar durant la nit del 21 de juliol, quan un grup de quatre joves estaven asseguts en un bar, van veure passar a un grup de neonazis equipats amb cadenes i punys americans i els van demanar que marxessin. Davant d'això, els sis homes els van atacar amb cops de puny i de peu i també amb les cadenes que portaven. De seguida, la resta de persones que estaven a la terrassa els van aconseguir separar. Poc després, quan els quatre agredits van decidir marxar per anar fins al Casal Independentista el Forn, es van tornar a trobar els fos grups i es va produir una nova agressió. Els joves han decidit no denunciar els fets a la policia.