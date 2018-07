Havaneres i jocs de cucanya amenitzen la tarda i el vespre

L'Era de Cal Cigarro de Salt va viure ahir a la tarda una bona cantada d'havaneres amb el grup Els Cantaires de l'Estany i qui ho va desitjar els va poder seguir i gaudir amb un got de cremat elaborat per la colla M'ho Passo Bé. Va ser l'activitat més massiva que es va viure ahir dins de la Festa Major de Salt, que també va viure un taller infatil de cuina en anglès, jocs de cucanya a càrrec del Casal dels Infants i una actuació del Festival de Guitarra. Entre altres activitats, avui hi ha una festa de l'aigua i una actuació musical per a infants i famílies, al parc Monar, a càrrec del Casal dels Infants per l'acció social als barris. També s'ha previst una batucada sota el nom «saltucada» amb diferents grups i bandes, exhibicions de ball, un assaig casteller, i a la nit concerts a l'Era de Cal Cigarro amb La Tosca Brava, Gatillazo i Pelukass.