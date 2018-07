La Policia Municipal abandona la comissaria de Jaume I dels Mossos

La Policia Municipal de Girona abandona la seu conjunta amb els Mossos d'Esquadra. Fins ara, els dos cossos policials treballaven conjuntament a la mateixa comissaria a la Gran Via de Jaume I, però els canvis en l'organització de la Policia posaran fi a aquesta situació. El vicealcalde de Seguretat, Eduard Berloso, ha anunciat que tots els agents de la Policia Municipal estaran a la comissaria pròpia, situada al carrer Bacià. En concret, seran set agents que fins ara estaven ubicats a les oficines conjuntes, que tornaran al carrer Bacià. Aquesta mesura té com a objectiu «augmentar els policies de proximitat» i «garantir la presència policial als diferents barris durant tot el dia».

Les modificacions implicaran que les dues comissaries estaran obertes durant les 24 hores del dia. A banda d'això, també s'han incorporat més agents la Policia Municipal, arribant als 142. Això ha permès incloure dues patrulles més des de les sis de la tarda fins a les quatre de la matinada. L'objectiu és «gestionar el nombre de patrulles en funció de les necessitats de cada barri», ha explicat Berloso. A més, aquestes patrulles també es podrien reforçar amb agents cívics, que «també tenen un paper molt important en la seguretat ciutadana», ha afegit l'alcaldessa, Marta Madrenas.

Berloso també ha explicat que aquesta és només «la primera fase» de la reorganització a la Policia. Al mes de desembre es preveu que es portaran a terme modificacions que s'estan acabant d'estudiar i al juny del proper any es pretén incorporar més agents que surtin de l'acadèmia.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha volgut destacar que «la prioritat de l'Ajuntament es reduir els actes d'incompliment d'ordenances, que tot i que han baixat substancialment, passant de 747 el primer semestre de 2017 a 654 el primer semestre de 2018, es vol seguir treballant per millorar el confort de la ciutadania, el civisme i la resolució de conflictes», alhora que ha remarcat que «la policia de proximitat i els agents ambientals són una eina clau per millorar la convivència ciutadana».

Tot i les millores en la seguretat, Madrenas ha afegit que «falta molt per arribar als nostres objectius» i que no es conformen, per això estan buscant «noves fórmules i noves estratègies». De fet, ja ha anunciat que després de l'estiu s'iniciarà una campanya de civilitat per reduir la contaminació i prevenir la gent que llença papers o burilles a terra.

Per donar resposta a les necessitats plantejades a la Taula de Seguretat relatives a seguretat ciutadana i civisme també s'han augmentat les patrulles en dues unitats, que faran servei des de les sis de la tarda fins a les quatre de la matinada i que «se centraran sobretot en tasques de convivència veïnal i de queixes per activitats a l'espai públic», tal com ha volgut remarcar el regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació, Eduard Berloso.

Els requeriments a la Policia Municipal per molèsties als ciutadans, convivència veïnal i queixes per activitats a l'espai públic suposen el 67% de la totalitat dels requeriments de la policia administrativa i representen un 20% de la totalitat dels requeriments policials a Girona. Pel que fa a l'incompliment de les ordenances, han disminuït el nombre d'actes aixecades en un 12% respecte al primer semestre de 2017 i es preveu una disminució total anual en un 5%-8% fruit del treball realitzat durant l'any anterior sumat a la conscienciació ciutadana. «L'objectiu és mantenir aquesta tendència augmentant la qualitat del servei policial en relació amb el civisme i la disminució de les demandes ciutadanes en aquesta matèria», ha remarcat Madrenas.