He de confessar que en els darrers temps he tingut símptomes de possessió diabòlica. Cada matí mentre escolto les notícies em roda el cap com una baldufa i deixo anar blasfèmies i escuma per la boca, i –suposo que això ja és evident– m'he expressat amb paraules incongruents, oralment i per escrit.

Tot això, si ho explico al Centre d'Atenció Primària, segur que em derivarien a una corrua d'especialistes que em farien proves de tota mena i el tractament es dilataria en el temps amb tràgiques conseqüències. Però ara, per sort, a Girona tindrem un especialista, un doctor de l'església nomenat directament pel bisbe, un exorcista oficial amb tots els ets i uts, que desenvoluparà els protocols establerts per la Santa Església Catòlica per a casos complicats com el meu.

Ara bé, no m'ha quedat clar si aquests serveis d'exorcisme seran gratuïts o si s'hauran de pagar a part o si les mútues se'n faran càrrec o no. Seria recomanable que tot això quedés molt clar per evitar malentesos i casos de glossolàlia (parlar o entendre idiomes desconeguts) i de psicogènesis (mostrar una força física inexplicable) afegits i innecessaris.

A part d'aquests petits detalls sense importància, vull que quedi clar el meu agraïment. He de dir que em sembla molt bé que l'església catòlica torni a oferir uns serveis que no hauria mai d'haver deixat de donar, espero que aviat també reconsiderin l'oportunitat de tornar a vendre butlles papals a bon preu i que el tribunal de la inquisició torni a funcionar a ple rendiment, perquè els tribunals ordinaris –pel que veiem darrerament– ja no donen l'abast.

Però, sobretot, no vull acabar aquest article sense felicitar a l'estament eclesiàstic per aquest esforç gegantí per mantenir-se al marge dels temps que ens ha tocat viure. Només l'església és capaç de mirar més enllà dels segles, com si res hagués passat des del segle XV. Així i tot, recomano a l'exorcista del bisbat, el senyor Josep Puig, que estigui atent a les noves tecnologies i que obri compte a les principals xarxes socials, perquè allà sí que hi trobarà innumerables casos de possessió diabòlica.