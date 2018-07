Festa Major de Salt Trobada i cervavila gegantera

Salt va viure ahir una trobada gegantera i una cercavila per diferents carrers de la població, dins la Festa Major de la vila. La sortida es va fer al parc de la Monar i el recorregut va finalitzar a la plaça de la Vila. Al llarg del dia hi havia hagut altres activitats, com ara matinades amb els timbalers i els grallers dels Marrecs, unes partides simultànies d'escacs o una xocolatada per la República. A la matinada estava previst el correfoc. Avui, hi haurà castells amb Marrecs de Salt, els Xicots de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i Xerrics d'Olot.