El jutge envia a presó l'arrestat per la baralla mortal de dimecres a Salt

El jutge de guàrdia de Girona ha enviat a presó l'arrestat per la baralla mortal d'aquest dimecres a la nit a Salt. L'acusat,que compta amb antecedents policials, és un veí de Salt, de 54 anys i nacionalitat espanyola, el qual va quedar arrestat pels Mossos d'Esquadra el mateix dia a la nit com a presumpte autor d'un homicidi dolós. El detingut ha passat dues nits als calabossos dels Mossos d'Esquadra i ahir el matí va declarar en seu judicial i va ingressar a presó de forma provisional.

L'home està acusat d'haver matat un altre veí del municipi, conegut pel seu extens expedient delictiu, a ganivetades. En concret li va clavar quatre ganivetades a la zona del tòrax. Això va succeir durant una baralla que es va iniciar en un bar del carrer Doctor Ferran i va acabar a les mans al mateix carrer on la víctima, de 45 anys, va caure desplomada. El SEM que el va atendre no va poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos van detenir immediatament el presumpte autor, que havia ocultat l'arma del crim al cim de la cisterna del lavabo del bar.