«Els lladres també segueixen on som de vacances a les xarxes»

Els Mossos d´Esquadra, sempre que arriba l´estiu, recorden que per tenir unes vacances segures s´han de seguir una sèrie de consells i mesures de seguretat per tenir el nostre domicili segur per tal que els lladres s´ho pensin dos cops abans d´entrar-hi.



A mesura que han passat els anys, les noves tecnologies i les xarxes socials s´han fet un lloc i els lladres també ho saben. Per aquest motiu, l´agent de la Unitat Regional de Proximitat i d´Atenció al Ciutadà de Girona (Urpac) Marta Pla insisteix que si es marxa de vacances no s´expliqui a on ni quants dies a través de les xarxes socials perquè, del contrari, els delinqüents poden estar al cas. Per això afirma que el que cal «és explicar les vacances en passat; abans i durant, no, perquè els lladres estan pendents de tot».



També insisteix que si s´explica a algú on es va de vacances de viva veu, per exemple en un comerç, el que mai s´ha de fer és parlar-ne davant de gent que no es coneix, perquè pot ser algú que vulgui entrar a casa a robar. Els Mossos donen una sèrie de consells i mesures de seguretat que poden evitar ésser víctima d´un robatori –vegeu llistat– però si s´acaba produint, Pla insisteix que el més important si s´arriba a casa i es troba per exemple la porta forçada és, d´entrada, trucar a la policia i, sobretot, si es trobés el lladre, mai se l´ha de voler aturar sinó deixar-lo sortir «perquè mai saps què pot portar, si una arma blanca o de foc» i que després el fet acabés en una desgràcia.



Un cop s´ha estat víctima, el que és important, a banda de denunciar, és tenir les factures i imatges del objectes de valor, sovint joies amb alt valor sentimental, que han sostret els delinqüents.

Aquest fet ajuda que, si es venen a botigues o bé els Mossos les recuperen, puguin ésser identificades pel seu propietari. La policia compta al seu web amb un catàleg de joies robades i que s´han recuperat. I al web mossos.gencat.cat s´hi pot trobar tot tipus d´informació, afirma l´agent.





T'has trobat al marc de la teva porta o a la d'un veí un tros petit de plàstic? Són marcadors i en aquest vídeo t'expliquem per a què els utilitzen els lladres #LlarSegura #VacancesSegures pic.twitter.com/S3YU1r7KKQ — Mossos (@mossos) 25 de julio de 2018