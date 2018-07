Preocupació pels robatoris al barri del Pla de Palau-Sant Pau

El barri del Pla de Palau-Sant Pau de Girona ha estat l'escenari a les darreres setmanes de diversos robatoris en habitatge que han posat en alterta diverses comunitats de veïns. En tots els casos han estat robatoris en l'interior de pisos quan no hi eren els seus propietaris. Aquest increment de robatoris ha provocat preocupació a molts veïns, que durant les darreres setmanes han incrementat les mesures de seguretat i prevenció.

La metodologia utilitzada pels lladres en aquests robatoris segueix el mateix patró: accedeixen als domicilis aprofitant l'absència dels seus ocupants i rebentant els panys de les portes. En un edifici del barri, els lladres van entrar a plena llum del dia en dos pisos que estaven buits perquè els seus propietaris eren de vacances. Els lladres sabien perfectament alguns moviments dels veïns perquè van entrar simultàniament en els dos únics pisos on no hi havia ningú.

En els dos casos el mètode va ser el mateix, els lladres van accedir a l'interior i van buscar els objectes més valuosos, com joies, aparells d'electrònica i també altres pertinences personals com roba, bolsos i fins i tot dues maletes de viatge. Els lladres van baixar les persianes dels dos habitatges per evitar ser vistos des de l'exterior i així actuar amb total impunitat. Els seus propietaris es van trobar amb la lamentable imatge de veure com els lladres havien entrat a totes les habitacions i havien llançat i escampat per terra tota la roba i altres objectes.

En la mateixa àrea del barri, en els darrers mesos s'han produït robatoris molt similars.

En un cas, els lladres van ser molt ràpids i van actuar en plena llum del dia, aprofitant que el propietari del pis havia sortit a fer una compra en un establiment del barri. Per aquest motiu, l'afectat sospita que els lladres coneixien els seus moviments i van aprofitar el moment que sortia per actuar en el seu habitatge. Només en el barri del Pla de Palau-Sant Pau es comptabilitzen almenys mitja dotzena de robatoris en domicilis privats. En tots els casos, eren pisos que en el moment del robatori estaven buits, fet pel qual creix la sospita precisament que els lladres reconeixen amb antelació la zona i es fixen en els moviments dels veïns i els ocupants dels pisos per assegurar-se que no hi ha ningú en el moment del robatori.

En una altra època, els lladres havien optat per entrar en els aparcaments de les comunitats. Eren robatoris molt concrets en alguns models de vehicle i els robatoris anaven acompanyats de destrosses en algunes carrosseries i vidres dels automòbils.

Es dona la circumstància que els lladres que actuen en aquesta zona de la ciutat no s'estan de res i res no els atura. Fa unes setmanes, uns lladres van accedir fins al balcó d'un primer pis, situat a més de dos metres del terra, per robar unes bicicletes. La sorpresa del seu propietari va ser majúscula en comprovar que algú havia pogut accedir al balcó de manera impune i endur-se les dues bicicletes. Altres veïns que també tenen objectes als seus balcons ja han pres precaucions.

Els comerços tampoc se salven dels robatoris i furts. Aquesta mateixa setmana un establiment va veure com a mitja tarda algú havia entrat a la botiga i havia accedit a la caixa registradora enduent-se diners en metàl·lic. Ningú va veure res i el lladre o lladres van actuar amb una extrema rapidesa, sense causar cap dany. Simplement anaven pels diners i tampoc es van endur cap altre article de l'establiment.

Davant d'aquesta situació i de la preocupació per l'increment de robatoris, algunes comunitats de veïns del barri han optat per prendre mesures de seguretat. A banda de reforçar les portes d'accés als habitatges amb panys de seguretat, en algunes comunitats ja s'han posat d'acord per instal·lar càmeres de seguretat al vestíbul, en zones comunes i en punts d'accés als ascensors. Alguns edificis ja tenen càmeres a l'exterior de la porta d'ingrés a l'aparcament subterrani però ara la mesura es vol fer extensiva també a l'entrada de l'escala. Alguns establiments comercials del barri també tenen càmeres a l'exterior.