Els segrestadors de la veïna de Girona són delinqüents comuns

Els dos homes que aquest divendres van segrestar una veïna de Girona al seu garatge són delinqüents comuns. Es tracta de dos delinqüents coneguts per la policia i que tenien com a objectiu, segons les investigacions, aconseguir diners i un cotxe per després fugir. Serien veïns de Girona i Salt, de nacionalitat espanyola i, a més, compten amb antecedents policials, sobretot per la seva addicció a les drogues.

El succés va acabar amb la dona agredida perquè es va resistir quan la van amenaçar amb robar-li el cotxe a quarts de vuit del matí. Va patir fractures al nas i vertebres. Ahir ja va ser donada d'alta del centre hospitalari.

La Guàrdia Urbana de Barcelona va poder frustrar el que podria haver acabat pitjor, ja que va aturar el vehicle a la ciutat quan el vehicle va fer una infracció de trànsit. I, en veure l'actitud sospitosa, va fer baixar els dos ocupants i llavors, en veure que els donaven explicacions incoherents, van escorcollar el cotxe i van descobrir a darrere la dona estirada i amagada.

Durant el trajecte, a darrere hi va haver l'altre segrestador i va estar amenaçant la dona. La van obligar a estirar-se al seient del darrere i la van tapar. Inicialment, segons fonts properes al cas, es van dirigir a Palamós i, posteriorment, a Barcelona.

Les diligències del cas es troben a mans de la Guàrdia Urbana de Barcelona i els dos detinguts estan acusats, d'entrada, de detenció il·legal, lesions, robatori de vehicle i una infracció de trànsit. En les properes hores passaran a disposició judicial davant del jutge de guàrdia.