Les empreses que es dediquen a subministrar sistemes de seguretat coneixen molt els últims mètodes dels lladres quan roben en domicilis. Rigau Grup és una d´elles i treballa a tota la província de Girona.

El seu responsable, Jordi Rigau, explica que durant l´època estival i Setmana Santa, quan la gent va de vacances, és quan més feina tenen i, de fet, se´ls incrementa. «Hi ha una pujada entre un 15 i 20% de la demanda perquè la gent ens truca que han robat».

Per poder evitar l´entrada dels lladres en un domicili proporcionen diversos sistemes de seguretat per posar a les portes, els quals passen per panys de diversa tipologia: n´hi ha que porten alarma, d´altres que són dobles i també n´hi ha de blindats.

Les tècniques estrella actualment són el bumping i trencar l´escut i el bombí. Segons Rigau, el sistema més senzill és el bumping. Consisteix a obrir la porta a través d´una clau que es va picant amb un martell. Una tècnica que es fa amb pocs minuts. I l´altre sistema, segons diu el responsable de l´empresa, és obrir la porta amb «un tipus de mordassa, els lladres apreten l´escut –que són buits per dins–, l´apreten, fan palanca, trenquen l´escut i després el bombí». I afegeix que és un sistema que es fa amb dos minuts.

Per posar fre a aquests robatoris, els sistemes de seguretat han anat evolucionant. Però, com diu Rigau, al final «la seguretat és temps i soroll, perquè al final tot es pot obrir». Actualment la gent opta per posar sistemes que suposin minuts de resistència a l´hora que el lladre et pugui entrar a casa.

Per a Rigau és molt important posar aquests sistemes perquè, segons la seva opinió, «els sistemes de seguretat retarden l´entrada i, en canvi, una alarma és quan ja es té el lladre a dins». D´aquests n´hi ha de diversa complexitat, amb sistemes de claus incopiables, amb bombins i escuts d´alta seguretat i fins i tot amb detecció anticipada, entre altres. Tot tipus de tecnologies.