Vacances d'estiu lluny dels camps de Tindouf

L'Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí de Girona acull infants del desert d'Algèria des de l'any 1997 durant els mesos de juny, juliol i agost gràcies a 35 famílies gironines voluntàries en el marc del projecte «Vacances en pau»

En Saïd i l'Ayoub van arribar fa aproximadament un mes a la província de Girona procedents dels campaments de refugiats de Tindouf de la daira de Farsia (Algèria) per gaudir de les vacances d'estiu amb la família de Ferran Soler i Montse Fiol, presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí (ACAPS) de Girona, i la família de Maria Camps i Manel Barbero, respectivament. Els dos infants sahrauís formen part d'un grup de 29 en el marc del projecte «Vacances en pau», creat el 1997 per part de l'ACAPS-Girona. Enguany, la iniciativa compta amb 35 famílies voluntàries procedents de les comarques del Gironès, el Pla de l'Estany, l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, la Selva interior i Osona, que acullen un o dos infants de 10 a 12 anys durant els mesos de juny, juliol i agost.

Segons detalla l'associació, des de 1975 el poble sahrauí viu dividit en dues regions: una part resideix al Sàhara Occidental, concretament al Marroc, i l'altra viu als camps de refugiats de Tindouf, a Algèria, al mig del desert. Montse Fiol descriu les dures condicions que es viuen en aquests campaments, on hi ha una important mancança de menjar i aigua amb temperatures extremes a l'època estival que arriben a superar els 50 graus. L'Associació impulsa el programa d'acollida des de fa 21 anys, amb la previsió que la situació milloraria amb el temps, però sembla que la divisió del poble sahrauí encara segueix vigent, així com les difícils condicions per sobreviure.

«Quan els infants sahrauís venen a aquí, sobretot procurem que rebin una bona alimentació i l'assistència sanitària adequada que allà no tenen. A més a més, també volem que facin les activitats que fan les famílies d'acollida i que promouen els casals, ja que passar-s'ho bé és el que més els agrada», explica Fiol. Maria Camps observa que l'Ayoub «menja de tot, però sobretot menja molta fruita, li encanta». Segons l'ACAPS-Girona, l'alimentació als campaments ve de fora, proporcionada per l'ajut internacional, amb una gran manca de productes frescos que, al seu torn, provoca problemes d'avitaminosi (manca de vitamines). Per aquest motiu, des de l'associació es demana que sobretot es potenciïn aquest tipus de productes.

Pel que fa a la cobertura sanitària, la presidenta de l'associació detalla que, a nivell català, l'Institut Català de la Salut garanteix una revisió mèdica al Centre d'Atenció Primària (CAP) del poble de la família que acull i proporciona una targeta sanitària gratuïta a cada infant. A nivell provincial, l'ACAPS-Girona manté un conveni de col·laboració amb el Col·legi d'Odontòlegs, la Clínica Bofill, la Clínica Baviera i l'Òptica Rueda, que s'encarrega de fer revisions i proporcionar ulleres graduades gratuïtes. Fiol apunta que les principals afectacions de salut són problemes de pell i, en el cas de l'Ayoub, complicacions d'asma. El temps d'estada són dos o tres mesos, tot i que és possible perpetuar el temps d'acollida si la salut ho requereix. «Si els nens durant les vacances fan exercici i mengen bé, segur que passaran un estiu genial i un hivern molt millor i més sa», confessa la presidenta de l'organització, assegurant que, malgrat les dificultats, «els infants tenen ganes de tornar perquè allà estan molt ben atesos i se senten estimats».

Les famílies voluntàries

Els camps de refugiats de Tindouf estan ben organitzats i compten amb diversos serveis com ara un ajuntament, dispensaris mèdics, escoles i instituts. Aquests es van crear fa uns 40 anys i la societat ha intentat prosperar malgrat els obstacles. En un principi, les criatures que participaven en el programa eren les que treien més bones notes, però ara l'associació intenta que puguin venir tots els nens que ho vulguin, sempre que es compti amb les suficients famílies acollidores. «La idea inicial és que els nens del projecte tinguessin entre 7 i 12 anys, però com que no tenim tantes famílies per abastar aquesta franja d'edat, per ara acollim a nens entre els 10 i els 12. Si comptéssim amb més voluntaris, encara podrien venir nens més petits», remarca Fiol.

Des de l'associació, es treballa tot l'any per aconseguir finançament a través dels ajuntaments per cobrir els trajectes amb avió. Les famílies voluntàries només han d'assumir les despeses de manutenció de l'infant durant l'estada. La presidenta confessa que els nens i nenes tenen molt clar que venen a Girona a passar les seves vacances. Normalment el mes de juliol els infants van al casal, però l'agost el passen amb les famílies, «que són de tota mena: mares o pares sols, parelles grans, joves, amb fills o sense fills, etc.», apunta Fiol.

El 16 de juliol va tenir lloc l'acte de benvinguda dels infants sahrauís al Saló de Plens de l'Ajuntament de Girona. L'alcaldessa Marta Madrenas va agrair la generositat del projecte: «Primer de tot, vull donar unes gràcies enormes tant a l'associació com a les famílies». Seguidament, va subratllar els valors que els infants ens aporten: «És molt menys el que nosaltres donem que el que rebem d'aquests nens i nenes. Espero que tots aquests valors després es traslladin a casa nostra per tal que la nostra societat sigui més justa i més humana». «Nosaltres venim aquí i ens ho passem molt bé, moltes gràcies!», va dir en castellà una de les nenes sahrauís amb valentia i esforç entre forts aplaudiments.