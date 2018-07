Paneque (PSC): «Els gossos no són el problema. Ho és el govern»

El grup municipal del PSC a Girona considera que el govern hauria d´haver assegurat places netes i haver donat una alternativa per a propietaris de gossos abans de prohibir i tancar places als propietaris de gossos.

La portaveu dels socialistes a Girona, Sílvia Paneque, considera que «si bé és cert que hi ha una problemàtica real de gossos als parcs de la ciutat de Girona, s´hauria d´haver garantit d´entrada la neteja i haver fet una proposta consensuada que oferís alternatives als propietaris de gossos, més quan diferents associacions de veïns havien presentat alternatives d´espais que no generarien molèsties i permetrien als propietaris de gossos tenir alternatives», ha dit Paneque.

La representant del PSC considera que «el govern ha entrat en campanya electoral aquestes últimes setmanes, cosa que explica tot de declaracions altisonants, que tenen molt més de propaganda que d´efecte real a la vida dels gironins».

El grup municipal socialista també indica que l´últim exemple ha estat assenyalar tres places, dues de les quals són al barri de Sant Narcís i una altra està ubicada a la Devesa, on el govern ha prohibit l´entrada de persones amb gossos encara que estiguin lligats.

«La solució arriba tard i malament», ha comentat el regidor socialista Quim Rodríguez. El grup socialista considera que «en la situació de deixadesa que ens trobàvem per fer respectar el civisme a tothom qui té gos i en la situació de deixadesa absoluta de neteja diària de la ciutat, el govern de Marta Madrenas ara tira pel dret i prohibeix espais públics a gironins que tenen gos per fer-nos creure que amb això ja arreglarem un problema, que el que requereix és atenció diària, campanyes de conscienciació i prestar un servei adequat per part de l´Ajuntament», ha conclòs Quim Rodríguez.