Els taxistes de Girona descarten convocar una vaga després dels acords amb Foment

Els taxistes de les comarques gironines han descartat convocar una vaga indefinida a curt termini, tal com han fet a la ciutat de Barcelona. Asseguren que després del resultat de la reunió entre sindicats i el Ministeri de Foment, s'han produït els acords necessaris per seguir treballant.

Una de les condicions que aquests demanaven era la transferència de competències de les llicències de VTC a les comunitats autònomes, una promesa que de moment sembla que podria veure la llum aquest dimecres en la Conferència Nacional del Transport quan el Ministeri de Foment podria donar més detalls de com serà aquesta transferència de competències.

Per aquest motiu, si tot segueix per aquest camí, els sindicats gironins no creuen que sigui necessari sumar-se a la vaga indefinida. D'altra banda, els taxistes també han anunciat que no donaran suport a les mobilitzacions per tallar el trànsit a la frontera i al port de Barcelona.

Consideren que aquests dies són els que més afluència de pas hi ha per a aquestes vies que uneixen Catalunya amb França i que impedir el trànsit podria comportar greus problemes a l'economia gironina. Per això, aposten per altres mesures que incloguin el diàleg amb les administracions