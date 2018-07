Albert Bramon i Marta Madrenas es reuneixen per "normalitzar" les relacions

El Subdelegat del govern espanyol a Girona, Albert Bramon, s'ha reunit aquest dimarts 31 de juliol al matí amb l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Bramon ha assegurat que l'objectiu de la trobada era "establir-hi un diàleg productiu" per tal de poder mostrar la col·laboració del subdelegat amb l'Ajuntament de Girona en tots aquells projectes que té la ciutat i que depenen de Madrid.

Alguns dels projectes que s'han posat sobre la taula són el baixador del TAV a l'Aeroport de Girona, inversions de futur al Parc de les Casernes o l'arxiu provincial. De tot manera, l'alcaldessa també ha volgut parlar d'alguns temes de país com l'1-O tot i que, segons fonts municipals, no hi ha hagut entesa. Bramon, però, fa una valoració positiva de la primera trobada i l'emmarca d'altres que ja ha mantingut amb municipis com Olot, Foixà, Llançà, Portbou o Santa Coloma de Farners.

Segons ha explicat Madrenas, en la reunió s'han repassat els temes que l'Estat té pendents a Girona i que afecten l'Ajuntament i als veïns i veïnes. "He insistit en la necessitat de passar de les paraules als fets", ha assegurat l'alcaldessa al seu perfil de Twitter.

Fa tres setmanes, coincidint amb la presa de possessió de Bramon, Madrenas ja s'havia reunit amb Teresa Cunillera, delegada del govern de l'Estat a Catalunya.