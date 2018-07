Incendi de comptadors en un bloc de pisos de la Font de la Pólvora de Girona

Els Bombers s'han hagut de mobilitzar aquesta matinada per un incendi de comptadors en un bloc de pisos del barri de la Font de la Pólvora de Girona.

Quan hi van arribar però, les flames ja havien estat sufocades gràcies a l'ús d'un extintor i les tres dotacions desplaçades a l'edifici del carrer Mimosa van treballar en assegurar que no revifessin i van revisar la zona, on hi havia molt de fum.

El succés va desencadenar-se pels volts d'un quart de dues de la matinada en un edifici de quatre plantes, alguns veïns quan els serveis d'emergències van arribar, estaven fora de casa seva en saber de l'incendi que es va originar a dins de l'habitació on hi ha els comptadors.

Malgrat l'ensurt, el succés va acabar sense ferits. A lloc també hi va treballar el SEM, els Mossos d'Esquadra i el SEM.

Aquesta no és primera vegada que hi ha un incendi de comptadors en aquest barri on la policia i Endesa sovint hi fan operatius contra el frau elèctric, ja que que s'hi han localitzat sovint edificis amb la llum punxada i on es manipulen els comptadors.