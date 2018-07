Localitzen rates mortes al riu Ter sota el pont de la Barca de Girona

L'autoanomenada Brigada Activista del Salabret, liderada per Joan Olivet, ha denunciat l'aparició d'un grup de rates mortes surant al riu Ter, sota el pont de la Barca, que connecta les zones de Fontajau i la Devesa. La troballa dels animals, un grup de mascles i femelles de grans dimensions, va tenir lloc aquest passat diumenge.

A poca distància unes de les altres, inflades pel pas de les hores a l'aigua del riu, surant i entre restes vegetals sota el pont de la Barca. Així va trobar els animals Joan Olivet aquest diumenge, uns rosegadors que periòdicament apareixen en diferents punts de la ciutat i que l'Ajuntament va controlant a través de les brigades municipals. En aquesta ocasió, es desconeixen els motius de les morts.

Olivet és un veí de l'Escala que des de fa temps es dedica a observar i netejar pel seu compte alguns trams dels rius gironins. Entre les seves denúncies hi ha les de diferents zones del riu, com a Pedret, havent criticat abocaments de deixalles i aigües fecals, envasos de plàstic i vidre. En general, acostuma a observar i netejar la brutícia acumulada a la llera del Ter. Olivet també ha impulsat campanyes per reclamar més espais de neteja dels 4 rius de la ciutat.



Menys intervencions per rates

L'aparició de rates no és excepcional. De fet, la brigada municipal de control de plagues i animals de Girona va fer, durant el 2017, 844 actuacions en control de plagues a les clavegueres i a la via pública, xifres inferiors a les del 2016, quan van realitzar 935 intervencions.

En el cas dels rosegadors, el 2017 l'Ajuntament va fer 265 actuacions, 60 menys que el 2016, quan en van ser 325). Altres casos on les brigades van haver d'actuar l'any passat van ser per paneroles (286), abelles i vespes (158), mosquits (81) i formigues (59), entre altres, segons consta en la memòria d'actuacions de l'àrea de Sostenibilitat i Medi Ambient.