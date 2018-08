Girona consolida els educadors i dinamitzadors de barri

El ple de l'ajuntament de Girona va debatre ahir altres quatre mocions. Una del PSC aprovada per unanimitat per consolidar la figura de l'educador de carrer i dinamitzador comunitari. Un personal que ha funcionat com a prova pilot perquè tinguin funcions efinides dins l'Àrea de Drets Socials, incorporant-los gradualment a la plantilla municipal i amb l'objectiu que, en uns 5 anys, puguin arribar a tots els barris.

També es va aprovar una moció del PP, amb els vots en contra del PSC, per instar l'Estat a mantenir els ajuts al Tercer Sector derivats de l'IRPF que va comprometre l'anterior govern el 2016, així com una moció de la CUP per a una política activa de promoció de la llengua (Cs i PP van votar en contra) i una d'ERC per unanimitat perquè s'elimini un vial de les Hortes de Santa Eugènia del planejament i que cap grup vol.