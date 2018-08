Girona destinarà 3 milions del superàvit del 2017 a catorze projectes urbanístics

El ple d'ahir també va aprovar inicialment una modificació del pressupost de 2018 per destinar 3.093.000 euros a diverses actuacions a la ciutat. Aquests diners arriben amb el superàvit del 2017.

L'import més elevat es destinarà a diverses actuacions a la via pública que suplementen partides ja previstes, com l'ampliació de voreres a Santa Eugènia (25.000 euros), actuacions al carrer de la Muntanya (55.000), a la cruïlla del carrer del Riu Cardener amb Lluís Pericot (480.000), a Cardenal Margarit (125.000) o voreres a l'Avellaneda (651.000).

També per a treballs d'asfalt (425.000) i al polígon d'actuació del carrer de la Universitat de Cervera (400.000), als vestidors de la Policia Municipal (192.000), el cobriment de la pista de Fontajau (95.000), per a rehabilitar l'últim pis del Museu d'Història de Girona (50.000), la Casa Pastor (225.000) o en parcs i jardins a la rotonda de Santa Eugènia i entorn (120.000), l'skate park a Mas Masó, a Can Gibert o al Castell de Montjuïc (100.000).

A més, el ple va alliberar 297.000 euros d'una partida per al carril bici entre Girona i Vilablareix que està pendent d'una subvenció i, d'aquests, 200.000 es destinaran ara a la compra de pisos socials i 97.000 a centres escolars.

Finalment, entre altres qüestions del ple d'ahir, es van aprovar les beques d'ajudes a gironins per a l'allotjament universitari per al pròxim curs 2018/2019.