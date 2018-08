Madrenas començarà a tenir «protecció constant» en tots els seus desplaçaments

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va revelar ahir que el cap de la Policia Municipal li va donar instruccions verbals d'utilitzar «sempre» protecció arran dels «constants insults i amenaces» que rep des de l'1-O per haver defensat «els drets i llibertats dels ciutadans». Unes instruccions que ella li va demanar personalment que no posés per escrit «per evitar possibles responsabilitats» i que, va admetre, no ha complert per tenir «un xic de normalitat». Amb tot, un cop feta pública la situació, va dir que quedarà per escrit i l'obligarà a tenir escorta en tots els desplaçaments, fins i tot «per anar a comprar».

La també diputada al Parlament va voler tallar la polèmica per haver utilitzat el cotxe oficial municipal per traslladar-se diverses vegades al Parlament. En quatre ocasions, va especificar. La situació la va denunciar Ciutadans (Cs) i ahir arribava al ple amb una moció de la formació taronja perquè el govern fes públic l'ús del vehicle oficial i les agendes. La portaveu de Cs, Míriam Pujola, volia saber si l'alcaldessa «pot utilitzar el cotxe oficial quan vulgui» i «qui ha de pagar els viatges». També els desplaçaments que ha fet amb el vehicle oficial al Parlament, saber si «l'assistència es pot considerar agenda municipal» i «si la seguretat impedeix que» utilitzi el tren AVE i qui paga els viatges, ja que cobraria dietes de desplaçament.

La moció -que es va rebutjar amb els vots a favor de Cs i PSC, l'abstenció de la CUP i PP i en contra de CiU i ERC- va entrar d'urgència amb el vistiplau de tots els grups per raons de «transparència» i arribava, segons Cs, per la manca d'explicacions públiques.

Les raons, segons Madrenas, ja les havia donat a Cs: els viatges amb cotxe oficial a Barcelona havien estat per motius de seguretat. Ahir, però, va voler donar tots els arguments davant l'interès públic. Amb veu trencada, va assegurar que «des de fa uns mesos, degut a la defensa que he intentat fer dignament dels drets i llibertats dels ciutadans de Girona com a alcaldessa», i «molt abans de ser diputada», rep «constantment insults i amenaces». Unes amenaces que «ja me n'he afartat i ara començo a denunciar», va afegir.

Així, va revelar que en el seu moment va rebre «instruccions del cap de la policia municipal, de forma verbal», segons les quals «no hauria d'utilitzar el transport públic». «Li vaig demanar expressament que no ho posés per escrit per evitar possibles responsabilitats», va dir, però «confesso que he anat amb AVE molts cops per anar al Parlament, incomplint el que m'havien demanat que no fes».

En concret, «em van dir que hauria d'anar amb protecció constant», per anar a Barcelona i fins i tot «per anar a comprar».

Segons Madrenas, fins ara s'hi ha negat «per mantenir un xic de normalitat amb la meva vida personal» i «per intentar evitar despesa». Amb tot, va dir que va ser «un error evitar aquesta despesa». «Aquí no hauria d'haver estalviat» i hauria d'haver tingut «protecció de dos [agents] al matí, dos a la tarda i dos al vespre, i que em portin a tot arreu», va lamentar.



«Hauré d'assumir el cost personal»

A partir d'ara, un cop feta pública la situació i les instruccions que el cap de la Policia Municipal li va donar, la policia haurà d'elaborar un informe que Cs rebrà, va dir el govern. Això implica que, a partir d'ara, segons avançava l'alcaldessa, «tots els meus desplaçaments han de ser amb protecció, ja està».

«Ara ho tindré per escrit. Gràcies senyora Pujola, senyor castel i al PSC que s'hi apunten. Gràcies per fer que ara la meva vida sigui substancialment molt més difícil. Ara resulta que hauré de tenir sí o sí un munt de personal per la meva protecció i seguretat. Amb ànim de transparència mirin, ara els policies que treballaven hauran de protegir l'alcaldessa», va sentenciar criticant que «han posat de forma imprudent en risc la meva seguretat» i «ara hauré d'assumir aquest cost personal».

Tots els grups van manifestar la necessitat del debat per «transparència» però Cs va rebre crítiques de CiU, ERC, CUP i PP, per populista o oportunista. El debat també va girar sobre el paper d'alcaldessa i diputada que la CUP i PSC, per exemple, veuen incompatible.