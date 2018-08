Madrenas, sobre la reunió amb Bramon: «Anem a pitjor en temes de ciutat»

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, assegura que, més enllà de les formes, no hi ha res que hagi millorat amb el nou subdelegat de l'Estat, el socialista Albert Bramon. Fins i tot, creu que en aquells temes que fan referència a la ciutat i al territori –i aquí, subratlla el baixador del TAV- s'ha anat "a pitjor". Madrenas, que aquest dimarts es va reunir per primer cop amb el subdelegat, assegura que Bramon li va donar "respostes idèntiques a les del PP" quan van parlar sobre el dret a l'autodeterminació, la construcció de la República i el "desgreuge" per l'1-O. L'alcaldessa, que també és diputada al Parlament, creu que l'arribada dels socialistes a la Moncloa només s'ha traduït en un canvi "de formes", però en cap cas "de fons". De fet, els acusa de ser un partit "conservador i carrincló", sobretot amb la defensa que fan de la Carta Magna. "I això és molt més cínic venint del PSC, perquè fa anys ells mateixos havien defensat el dret a l'autodeterminació", afirma.

Les formes s'han suavitzat i són "amables". Però el fons, en tot allò que fa referència a la situació de Catalunya, es manté igual que quan governava el PP. I fins i tot, en aquells temes que fan referència a la ciutat i al territori, s'ha anat "a pitjor". Aquesta és la conclusió que treu l'alcaldessa de Girona de la reunió que ahir va mantenir amb el nou subdelegat de l'Estat.

Madrenas assegura que les respostes de Bramon van ser "idèntiques a les que en el seu moment donaven els del PP" quan, durant la trobada, van parlar sobre el dret a l'autodeterminació, la construcció de la República i el "desgreuge" de l'1-O. Per això, l'alcaldessa i diputada diu que no té "massa esperances" en què l'arribada dels socialistes a la Moncloa suposi cap mena de canvi.

"Jo no vull un govern que sigui simpàtic sinó efectiu, i que defensi els drets i les llibertats reconegudes universalment", diu Madrenas, en referència a l'executiu estatal. "I de moment, jo no he vist cap gest en absolut que em porti a pensar que hi ha una política diferent a la que duia a terme el PP", hi afegeix.

Segons l'alcaldessa de Girona, la reunió amb Bramon li ha servit per confirmar que el PSC és un partit "carrincló i antiquat", perquè es manté "ancorat en una defensa acèrrima de la Constitució". Un document, la Carta Magna, que per a ella ja ha quedat "absolutament superat".

Marta Madrenas, a més, no entén per què els socialistes no defensen el dret a l'autodeterminació dels catalans. "I això és encara molt més cínic venint del PSC, perquè fa anys ho havien fet", assegura. "No és lògic que defensin el dret a l'autodeterminació dels sahrauís, però no del poble català; o això és cinisme o van molt perduts, i espero que es retrobin", diu l'alcaldessa.



Replantejar el baixador, "inaudit"

Durant la reunió d'ahir, l'alcaldessa i el subdelegat també van tractar aquells projectes de l'Estat que fan referència a la ciutat i al territori. Entre d'altres, les reposicions que encara queden pendents per l'obra del TAV –sobretot, plaça Espanya- o el nou Arxiu Provincial. "Amb tots aquests temes, de fet, hi estem treballant directament amb els Ministeris i no hem deixat de fer-ho mai", ha dit Madrenas. "Tant abans com ara", ha afegit, en referència a l'etapa PP a la Moncloa.

Sí que l'alcaldessa, però, no ha volgut passar per alt la intenció de l'Estat de replantejar-se el baixador del TAV a l'aeroport (que portava aparellada una inversió de 55 milions d'euros). I de fet, per a Madrenas, aquest projecte és el que fa decantar la balança i la porta a assegurar que, d'entrada, amb l'arribada dels socialistes "s'ha anat a pitjor" en temes de ciutat i territori.

"El baixador suposa un avenç important per al territori", diu Madrenas. "S'havia pactat i consensuat amb els agents socials i econòmics i el govern espanyol; i ara, en tan sols quatre dies, em sembla inaudit que el subdelegat el qüestioni", conclou l'alcaldessa.