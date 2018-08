Girona estrena dos punts d'intercanvi de llibres

Girona ha inaugurat aquest dijous dos punts d'intercanvi de llibres a la ciutat. Un està instal·lat al Centre Cultural de La Mercè i l'altre a l'estació d'autobusos. Els ciutadans que vulguin podran agafar un exemplar, llegir-se'l i retornar-lo un cop acabat. La voluntat és "posar la cultura a l'abast" dels gironins, explica l'alcaldessa, Marta Madrenas. Des de Cimalsa, empresa que gestiona l'estació, esperen que el projecte 'Rius de llibres' serveixi com "un incentiu més" per portar empreses de serveis a la instal·lació. "Hem entrat en contacte amb companyies per veure si podem arribar a un acord perquè vinguin", ha assenyalat el director general de Cimalsa, Enric Ticó. Els llibres disponibles formen part d'un fons inicial de 20.000 exemplars, i s'aniran renovant cada mes. Madrenas ja ha deixat clar que la voluntat és ampliar el nombre de punts disponibles. "Hem de veure com funciona, però la idea és fer-ho extensible a altres llocs de la ciutat", ha reblat.

L'estació d'autobusos de Girona compta des d'aquest dijous amb un servei nou i poc habitual per a una instal·lació com aquesta. A partir d'ara, els passatgers que ho desitgin podran agafar un llibre i fullejar-lo, o fins i tot emportar-se'l a casa, i un cop acabat, retornar-lo a l'estació o al Centre Cultural de La Mercè, on s'ha instal·lat un altre punt d'intercanvi de llibres. De fet, aquest és l'objectiu, explica Enric Ticó, director general de Cimalsa, l'empresa pública que gestiona la instal·lació de mobilitat. "El que volem és que hi hagi moviment i que sigui un punt de trobada cultural", ha assenyalat Ticó.

A més, des de Cimalsa esperen que aquesta iniciativa serveixi també per ajudar a atreure empreses interessades en posar un negoci a l'estació. "Hem d'apostar per l'explotació comercial de la instal·lació i aquest és un atractiu més", ha explicat el director.

Actualment per l'estació d'autobusos hi passen una mitjana de dos milions de persones cada any. Ticó ha destacat que aquesta xifra "és rellevant" i esperen que serveixi per concretar l'arribada d'empreses "en breu". "Ja hem començat a negociar i esperem que en els propers mesos sigui una realitat", ha assenyalat.

A banda d'això, el director ha destacat que l'objectiu de la companyia és "oferir nous i atractius serveis" als passatgers per "fer créixer" l'estació. En aquest sentit, apostar per iniciatives com 'Rius de llibres' és "una fórmula de creuar cultura amb mobilitat".



Es renoven cada mes



Una de les particularitats de la iniciativa és que els llibres que hi ha disposició dels lectors es van renovant cada mes. De moment, Cimalsa ha aportat un fons de 20.000 exemplars que s'aniran exposant tant al punt instal·lat a l'estació d'autobusos com al que hi ha a La Mercè.

Madrenas ha destacat "l'important retorn cultural" que té la iniciativa i espera que "els gironins en facin ús". "Som referents culturals, i 'Rius de llibres' ha de servir per potenciar encara més aquest tret característic de Girona", ha assenyalat Madrenas.

L'alcaldessa ha reconegut que de moment aquesta és una "prova pilot", que esperen estendre a altres punts de la ciutat. "Hem de mirar com funciona, però la nostra voluntat és poder posar més punts a d'altres llocs", ha conclòs.