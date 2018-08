Primers entrenaments de la cinquena Cursa de la Dona

Ja comença el compte enrere per preparar la cinquena edició de la Cursa de la Dona de Girona que l'any passat va reunir un total de 6.500 participants. Ahir es va realitzar el primer dels entrenaments setmanals que tindran lloc a partir d'ara fins a arribar a la data reservada per a la competició, el diumenge 7 d'octubre. Ja estan les inscripcions obertes per apuntar-se a la cita que està repartida en tres categories: un grup de córrer, un altre de caminar i un de mixt anomenat «cami-corre».

Les primeres dones inscrites es van reunir ahir a dos quarts i a tres quarts de vuit (primer la categoria de caminar i després la de córrer i «cami-corre») a Fontajau per estrenar les 9 sessions d'entrenaments per part dels 12 entrenadors de l'organització. Les inscripcions online tenen com a data límit el dia 3 d'octubre o les 7.000 participants i les presencials es van obrir ahir i s'allargaran fins al dia 20 de setembre, sempre que quedin suficients dorsals lliures a la botiga Esports Parra del carrer Migdia de Girona on s'haurà d'entregar la butlleta d'inscripció que es pot descarregar a la pàgina web de la cursa. Xavier Avellana, atleta, entrenador i organitzador de l'esdeveniment des dels seus inicis, descriu el procediment que se segueix el primer dia: «Primer expliquem en què consistiran els entrenaments, quin és el vestuari adequat i després comencem a entrenar». El mateix apunta que la majoria de les trobades setmanals de preparació es faran a Fontajau excepte en dues ocasions: per una banda, el dia 15 d'agost es farà festa i l'entrenament es realitzarà l'endemà a Platja d'Aro i, per altra banda, el 6 de setembre la sessió es farà a Banyoles.



Detalls informatius

La marea rosa tornarà a tenyir els carrers de la capital gironina el primer diumenge d'octubre. L'esdeveniment consisteix a realitzar un recorregut de cinc quilòmetres caminant, corrent o barrejant les dues opcions anteriors amb trofeus per a les tres primeres classificades i diversos sortejos de regals. Durant el camí no es donarà avituallament però al final hi haurà un refrigeri de begudes i fruita amb la voluntat de recuperar energia suficient per tancar la celebració amb una master class de dansa com a acte de cloenda . Amb la inscripció, a banda d'una samarreta de regal que les corredores llueixen el dia de la cursa, també s'entrega una bossa d'obsequis per part dels diferents col·laboradors. «Des que es va crear, l'objectiu de la cursa ha estat promoure l'exercici físic entre les dones, capaces de fer el que sigui», afirma Avellana, qui no dona importància al fet de competir sinó al de compartir una experiència esportiva i ludicofestiva estrenant la temporada de tardor.