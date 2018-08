El PSC acusa Madrenas d' «irresponsable» i li retreu «que vulgui barallar-se sempre amb tothom»

El PSC de Girona ha acusat l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, de ser "radical i irresponsable" i li ha retret "que vulgui barallar-se sempre amb tothom". El primer secretari dels socialistes gironins, Marc Lamuà, creu que Madrenas ha fet un "atac baix" al seu partit (dient que té idees carrinclones) amb l'objectiu de "distreure l'atenció" després de la polèmica per l'ús del cotxe oficial. De fet, Lamuà assegura que l'alcaldia de Girona "mai no havia hagut d'aclarir ni corregir tants errors". I critica a l'alcaldessa que, com a diputada al Parlament, es beneficiï de 28.000 euros en concepte de desplaçaments "quan a la vegada vol fer servir el cotxe oficial" de l'Ajuntament. "Això sí que és cinisme", assegura el primer secretari.

Lamuà, fins i tot, va més enllà i recorda a Madrenas que va accedir al càrrec "gràcies al vot dels socialistes" i tira d'ironia a l'hora de respondre-li que hagi dit que al PSC són conservadors. "Sort n'hi ha que a CiU o al PDeCAT o a La Crida són moderns i gairebé comunistes", assegura.

Les declaracions de l'alcaldessa de Girona en una entrevista amb l'ACN han encès els ànims del PSC. Trobada amb el subdelegat a banda, Marta Madrenas va valorar també l'arribada dels socialistes a la Moncloa. En va dir que només s'havia traduït en un canvi "de formes" però en cap cas "de fons" i va acusar el PSC de ser un partit "conservador i carrincló", sobretot amb la defensa de la Carta Magna. A més, també va titllar els socialistes de ser "cínics" tancant la porta a l'autodeterminació (perquè fa anys, ells mateixos havien defensat aquest dret).

El PSC de Girona no ha estalviat retrets cap a l'alcaldessa. De fet, l'acusa obertament de ser "radical i irresponsable" i assegura que l'alcaldia de Girona "ha patit més que mai" les conseqüències d'aquesta actitud.

"Em sorprèn que una persona que mai no ha estat votada per ser alcaldessa de Girona, i que no va ser ni la primera ni la segona opció del seu partit, hagi decidit imprimir una petjada tan personal i radical al seu mandat", assegura el primer secretari Marc Lamuà. I es pregunta: "Potser és per això que ho fa; però en tot cas, és un gravíssim error".

Lamuà retreu a Madrenas que vulgui "barallar-se sempre amb tothom que hi ha de tractar" i, des del "respecte", li recorda que "seria bo per a Girona" que se centrés en els afers de ciutat. "En aquestes circumstàncies, encara seria a temps de tenir la prudència i la humilitat de dedicar-se a la gestió", hi afegeix el primer secretari.



Desviar l'atenció



El PSC de Girona creu que aquest "atac baix" de Madrenas cap al partit, però, té una raó al darrere: distreure l'atenció. I aquí, Lamuà torna a airejar la polèmica per l'ús del cotxe oficial i critica l'alcaldessa perquè el seu sou "incompleix la Llei de règims locals" (ja que, segons els socialistes, els 9.000 euros que percep al mes sobrepassen el límit fixat).

"La institució de l'alcaldia de Girona mai no havia hagut d'aclarir i corregir tants errors", assegura el primer secretari. "El PSC no és culpable ni que Madrenas sobrepassi del molt el límit legal que té establert el seu salari, ni que decideixi beneficiar-se de 28.000 euros en concepte de desplaçaments quan, a la vegada, vol fer servir el cotxe oficial", hi afegeix Marc Lamuà.



«Gràcies al vot dels socialistes»



El primer secretari critica també Madrenas per haver dit que els socialistes són uns "cínics". "El discurs incendiari que va fer a l'octubre després d'haver estat alcaldessa gràcies al vot dels socialistes no té precedents ni a Girona ni a Catalunya; això és cinisme", retreu Lamuà a Madrenas.

I hi afegeix, tornant al cotxe oficial: "D'altra banda, quan se li pregunta per què accepta una retribució per a desplaçaments si va amb cotxe oficial, contesta que se sent insultada". "Doncs que vagi sempre amb cotxe oficial, però que no cobri desplaçaments no? Això sí que és un altre exercici de cinisme".

Per últim, el primer secretari del PSC gironí tira d'ironia a l'hora de respondre-li a l'alcaldessa que hagi titllat el partit de "carrinclons i conservadors". "Sort n'hi ha que a CiU o al PDeCAT o a La Crida són moderns i gairebé comunistes", conclou Marc Lamuà.