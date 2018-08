Reunió entre Treball, Ajuntament de Sarrià i Hinojosa pel conflicte de les pudors que genera la fàbrica

Reunió a tres bandes entre el Departament de Treball, l'Ajuntament de Sarrià de Ter (Gironès) i el comitè d'empresa de la paperera Hinojosa pel conflicte de les pudors que genera la fàbrica. Durant la trobada, les parts han acordat reclamar la implicació "urgent" de Territori –d'on penja Medi Ambient- per buscar solucions i també han exigit a la direcció de la paperera "més transparència". Li reclamen que aporti tant a la plantilla com a l'Ajuntament el calendari d'inversions previstes per frenar els sorolls i les males olors que desprèn l'activitat. L'empresa fabrica pasta de cartró i té una quarantena de treballadors. D'altra banda, durant la reunió, l'Ajuntament també ha fet saber al comitè que l'opció que va plantejar de tancar cautelarment la fàbrica en cas que la problemàtica no es resolgui no és, en cap cas, la desitjable. "Però allò que no pot ser és que la paperera treballi a qualsevol preu", ha subratllat l'alcalde, Narcís Fajula.