El subdelegat de l'Estat, «sorprès» per les declaracions de Madrenas

El subdelegat de l'Estat a Girona, Albert Bramon, ha expressat la seva "sorpresa" per les declaracions de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, després de la reunió que van mantenir dimarts al despatx d'alcaldia. Madrenas havia afirmat que, amb Bramon, s'estava anant "a pitjor" en temes de ciutat i que el PSC és un partit "carrincló i antiquat". Amb tot, el socialista garrotxí no ha volgut entrar en polèmiques i ha assegurat que l'objectiu de la reunió era trobar "solucions" a temes pendents i "recuperar ponts d'entesa i de pacte". A més, el subdelegat s'ha mostrat "convençut" que les "prioritats" de l'Ajuntament s'han de concentrar en "fer tot el que estigui a les seves mans" a favor de temes com el Parc Científic i Tecnològic, l'Aeroport o el TAV.

Madrenas havia assegurat en declaracions a l'ACN que, més enllà de les formes, res havia millorat amb el nou subdelegat i, en els temes de ciutat i al territori (com el baixador del TAV) s'estava anat "a pitjor". Però no només això, també va afirmar que Bramon li va donar "respostes idèntiques a les del PP" quan van parlar sobre el dret a l'autodeterminació, la construcció de la República i el "desgreuge" per l'1-O i va aprofitar per acusar el PSC de ser un partit "conservador i carrincló", sobretot amb la defensa que fan de la Constitució.

El mateix dia de la reunió, la subdelegació va valorar positivament la trobada en el marc de recuperació de les relacions institucionals (trencades per Girona durant l'etapa del PP arran de l'1-O) i de retorn al "diàleg" per treballar en projectes de ciutat i de territori.

Les paraules de Madrenas després de la reunió, però, han "sorprès" Bramon. "La reunió que hi vaig tenir el passat dimarts 31 de juliol va ser per explicar la voluntat del govern socialista de poder arribar a solucions en tots aquells temes que ens siguin possible. I hi ha la màxima voluntat per part nostra de contribuir a recuperar ponts d'entesa i de pacte que facilitin aportar solucions per als gironins i gironines", ha assegurat Bramon a través d'un comunicat.

En aquest sentit, la subdelegació afegeix que tenen la "convicció" que, al marge de les paraules de l'alcaldessa, les prioritats dels responsables institucionals de Girona s'han de concentrar en "fer tot el que estigui a les seves mans per treballar a favor del Parc Científic i Tecnològic, l'Aeroport de Girona o el Tren d'Alta Velocitat".