Girona multa en mig any 498 ciclistes que anaven per la vorera o feien infraccions

La Policia Municipal de Girona ha denunciat 498 ciclistes que cometien infraccions durant el primer semestre del 2018. La majoria de sancions (de fet, vuit de cada deu) han estat per pedalar damunt la vorera, cosa que comporta una multa de 60 euros. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, subratlla que seran ferms contra aquesta infracció, perquè les voreres són per als vianants. "I aquestes prioritats, tenim intenció de fer-les complir", afirma. L'alcaldessa, però, també avança que el consistori impulsarà nous itineraris ciclables per fomentar la mobilitat sostenible a la ciutat.

Per garantir el civisme, l'Ajuntament també controla que els propietaris de gossos respectin les normes. Aquest 2018, la policia i els agents ambientals ja n'han denunciat 144 (entre d'altres, per no tenir les mascotes censades o no recollir-ne els excrements).

Girona vol posar fre a les infraccions que cometen els ciclistes. I per això, d'ençà de finals de l'any passat, les advertències es van convertir en denúncies. A partir de novembre, la Policia Municipal va començar a sancionar aquells ciclistes que no respectaven les normes. Sobretot, posant el focus en aquells que pedalaven per damunt les voreres.

En tan sols dos mesos, els agents van interposar fins a 402 denúncies. I ara, a aquelles se n'hi han d'afegir fins a 498 més (que són les que la policia ha posat entre gener i juny del 2018). Com també passava abans, durant aquest primer semestre la infracció estrella ha estat, de nou, anar per la vorera. De fet, pràcticament el 80% de les denúncies d'aquest 2018 (397) són per aquest motiu.

Pel què fa a l'altre centenar de denúncies, se subdivideixen en diversos incompliments. Entre aquests, circular parlant pel mòbil (36), pedalar amb auriculars a les orelles (25), anar dues persones en una mateixa bicicleta (14) o no respectar una senyal de prohibició (9).

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, anuncia fermesa a l'hora de fer complir les normes. Sobretot, per evitar que els ciclistes pugin damunt la vorera en comptes de circular per la calçada. "Això és el que preocupa més la ciutadania; hi ha d'haver seguretat per als vianants, que són els més febles, i aquestes prioritats tinc intenció de fer-les complir", subratlla l'alcaldessa.

Ara bé, Madrenas també admet que, després d'aquells qui van a peu, venen els ciclistes. I que a ells, també se'ls ha de protegir. Per això, avança que vol estendre tota l'actual xarxa de carrils bici amb nous itineraris ciclables. I que aquesta serà, de fet, una de les grans apostes de l'equip de govern. "Crec fermament en la mobilitat sostenible, i Girona té la mida i les condicions adients per ser una ciutat que doni exemple", diu l'alcaldessa.



144 actes a propietaris de gossos

Per garantir el civisme, l'Ajuntament també controla que els propietaris de gossos respectin les normes. I aquí, no tan sols entra en joc la Policia Municipal, sinó també els agents ambientals. Durant aquest 2018, els dos cossos ja han aixecat 144 actes contra aquells propietaris de gossos que incomplien les ordenances.

En total, aquí dins hi ha incloses fins a 209 infraccions (perquè cada acta en pot dur aparellada més d'una). Per exemple, no tenir l'animal censat, portar-lo deslligat allà on no toca o bé no recollir-ne els excrements.

L'alcaldessa de Girona lamenta que, en temes de civisme, passi una mica com amb els conductors i el cinturó de seguretat. "Tots n'entenem els beneficis, però fins que no hi ha mesures sancionadores, sembla ser que va per als altres", diu Marta Madrenas.

"La ciutat no és cosa de l'Ajuntament, sinó de tots i cadascun dels ciutadans; i així com tenim molts drets, també tenim obligacions", hi afegeix l'alcaldessa. I es pregunta: "Hi ha algú a tot Europa que no entengui que s'han de recollir les caques de gos?".



La prova pilot, raonable i acordada

L'alcaldessa de Girona també ha defensat la mesura de prohibir els gossos a tres espais públics de la ciutat: la plaça Miquel de Palol, la de l'Assumpció i el camp del Bèlit. D'entrada, Madrenas ja subratlla que la mesura es va prendre "de manera acordada" amb les associacions de veïns de la Devesa i Sant Narcís (que de fet, van ser les qui van fer la petició).

Però a més, a l'alcaldessa també li sembla "molt raonat" fer aquesta prova pilot, amb l'objectiu de garantir la convivència. "Siguem conscients que això, en cap cas, és anar contra els animals; però allò que cal és trobar un equilibri", afirma Madrenas. I conclou: "No és lògic que els nens, la gent gran o els joves es puguin estirar a la gespa, gaudir d'estones d'oci o córrer pel parc sense tenir por a patir problemàtiques d'insalubritat?".

