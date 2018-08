Treballadors d'Hinojosa volen evitar que es tanqui la fàbrica

El cas de la paperera Hinojosa de Sarrià Ter, responsable de diversos problemes com ara sorolls i males olors que els veïns i veïnes fa gairebé dos anys que denuncien, avança caselles. La novetat més recent rau en la reunió que va tenir lloc ahir al matí a la seu de la Generalitat a Girona, integrada per tres dels braços afectats: representants sindicals i treballadors de l'empresa, representants del Departament d'Afers Socials i Família de la Generalitat i membres de l'Ajuntament de Sarrià de Ter. Els empleats d'Hinojosa van ser els encarregats de posar-se en contacte amb el Departament de Treball per estudiar i desestimar l'opció de tancar la fàbrica que el consistori proposa com a últim pas. La trobada va servir per apropar posicions i demanar més transparència a l'empresa. L'altre avenç relacionat és l'aprovació per unanimitat de la nova ordenança per abordar la qüestió de les pudors en el Ple d'aquest dimarts.

Els treballadors d'Hinojosa es queixen que l'empresa no els informa suficient del que està passant i, preocupats per una possible suspensió cautelar pronunciada pel consistori com a darrera alternativa si no s'acceleren les accions, es van posar en contacte amb el Departament de Treball. L'Ajuntament volia oferir el seu punt de vista en la qüestió i veure de quina manera podia implicar els empleats en el cas. El resultat es va traduir en una reunió dels tres agents ahir a les nou del matí a la delegació del Govern de Catalunya a Girona. L'Ajuntament va demanar que tots els departaments de la Generalitat competents, com ara Medi Ambient, Indústria, Treball i Empresa, treballin conjuntament i s'apropin al territori per valorar el cas. La directora dels serveis Territorials del Treball es va comprometre a gestionar la petició.

En el marc de la trobada, tant els treballadors com el consistori van entendre les respectives posicions. L'alcalde de Sarrià, Narcís Fajula, suggereix treballar de forma més orgànica, ja que «si anem tots a una, es milloraran les condicions de treball i les condicions de vida dels veïns i veïnes». Sergi Cos, membre del Sindicat de treballadors d'Hinojosa i ajudant de màquinaria de la paperera des que es va fundar, reclama: «Volem saber com està actuant l'empresa i que aquesta no vagi en dues direccions, ja que a nosaltres no se'ns informa ni se'ns presenta cap pla d'acció per resoldre els problemes», un pla que l'Ajuntament va rebre en la darrera reunió bilateral i que va considerar inadequat per la llarga durada dels terminis. Tant el consistori com el sindicat coincideixen en la lentitud de l'empresa, ja sigui per la prolongada actuació per solucionar els problemes com per la tardança en aplicar millores en l'àmbit laboral intern. Fajula avança que es preveu una reunió immediata amb el Departament de Medi Ambient per «programar les accions de forma més concreta» i desitja «tenir més reunions amb els treballadors».



Ordenança per pudors

En el Ple municipal de dimarts passat a Sarrià de Ter es va aprovar l'ordenança per tractar les males olors d'Hinojosa per unanimitat. Des de la Plataforma Prou, Robert Creixans demana «que hi hagi un cert control de les olors insuportables en determinades hores i zones». En aquest sentit, la nova ordenança «té com a finalitat determinar els nivells de protecció de les persones enfront de les emissions, fixar uns límits i evitar la seva intromissió en els àmbits domiciliaris», explica Fajula. El mateix afirma que es començaria a actuar si en el marge d'un mes no es presenten al·legacions. De moment, l'empresa afectada no s'ha pronunciat al respecte.

Pel que fa al calendari, la setmana vinent es realitzarà un altre estudi per mesurar els sorolls. L'enquesta per valorar les molèsties es va obrir el 26 de juliol i fins al dia 15 d'agost, els veïns poden presentar-la de forma presencial a l'Ajuntament o per Internet.