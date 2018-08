UGT denuncia que els empleats sanitaris de Girona usen ventilació pròpia

El sindicat UGT ha denunciat avui que el conjunt d'empleats de Centres d'Atenció Primària de Girona es veuen obligats a aportar sistemes de ventilació pròpia per combatre l'elevada temperatura en aquestes instal·lacions, on s'han arribat a registrar fins a 38 graus en sales d'espera i consultes.

A través d'un comunicat, aquesta associació sindical assegura que la Direcció d'Atenció Primària (DAP) de Girona "no actua de manera urgent ni eficaç per solucionar aquests greus problemes que incompleixen la normativa de Salut i Seguretat Laboral".

A més, adverteix que, el maig passat, ja va advertir a través dels seus delegats sobre la possibilitat que "aquest estiu es repetissin incidents en els sistemes de refrigeració", pel que va sol·licitar que s'apliquessin accions preventives.

UGT reclama davant l'actual onada de calor que el manteniment dels sistemes de refrigeració sigui "prioritari per a la DAP, que es revisin tots els centres, es registrin les incidències i s'exigeixi a les empreses subcontractades que actuïn de manera urgent per mantenir la seguretat de treballadors i usuaris".



La resposta de Salut

Des del Departament de Salut han respost que tan sols hi ha dos centres en tota la Regió Sanitària de Girona que actualment tenen els sistemes de refrigeració avariats (el de Tordera i el de Pineda), però que un dels casos ja està mig resolt i en l'altre els han portat alternatives com ara petits aparells d'aire portàtils mentre no se soluciona l'avaria.

De fet, Salut ha detallat que en el cas del CAP de Tordera, la planta refrigeradora es va espatllar el 19 de juliol i cal que es substitueixi tot l'aparell. Mentre no es canvia ja se'ls han deixat tretze aparells portàtils (popularment conegut com pingüins) i la previsió és que a partir del 14 d'agost ja comptin amb una planta de refrigeració de lloguer.

Per altra banda, en el CAP de Pineda es preveien unes obres de reforç per millorar el sistema de refrigeració que havien de durar dues setmanes, però que s'han allargat. De tota manera, la planta baixa i el primer pis ja tornen a tenir la temperatura adient, mentre s'acaba de treballar en la segona planta. La previsió és que a finals de la setmana vinent el sistema ja estarà 100% operatiu en tot el CAP.

Des de la UGT, però, ha recordat que el 4 de maig ja havien avisat la Direcció d'Atenció Primària (DAP) perquè reforcés els sistemes de refrigeració abans no arribés l'estiu. D'aquesta manera, el sindicat creu que s'hagués pogut evitar que es registressin temperatures tan elevades com els 38 graus de màxima que han detectat els treballadors d'alguns centres.

Des de Salut han remarcat que en els últims mesos s'ha invertit 247.254 euros en aires condicionats i sistemes de ventilació en els diferents CAP que hi ha a la Regió Sanitària de Girona. A més, han assegurat que de cara a la temporada que ve s'invertiran 109.370 euros més, a banda de les partides de manteniment, per intentar evitar les altes temperatures dins de les consultes.