Àltima demana els últims permisos per construir un nou tanatori a Girona

L'empresa funerarària barcelonina Àltima va iniciar fa uns mesos la tramitació per poder construr un nou tanatori a la ciutat de Girona. S'ubicarà al polígon industrial de Mas Xirgu. Aquest juliol han demanat la llicència ambiental, un dels últims tràmits abans de poder iniciar les obres.

A finals de 2016, l'empresa amb seu a Sant Boi de Llobregat ja va demanar formalment a l'Ajuntament de Girona poder instal·lar-se a la ciutat. Àltima va comunicar les seves intencions quan, precisament, s'estava acabant de redactar la nova ordenança dels serveis funeraris per liberalitzar el sector, actualitzant una norma de 1998, que no preveia la lliure concurrència de les empreses (obligatòria per llei des de l'any 2010).

El gener de 2017, el ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment la nova ordenança, amb els vots a favor de CiU i PSC (llavors al govern) i el PP i amb l'abstenció d'ERC, CUP i Ciutadans. Amb la nova ordenança es va obrir la porta a l'entrada de noves empreses funeràries a la ciutat més enllà de Mémora, que n'ha tingut el monopoli els darrers anys. Entre altres, les empreses han de presentar la llista de preus d'una manera clara i entenedora perquè la ciutadania pugui escollir lliurement l'opció que consideri més adient.

Àltima, doncs, va mostrar interès i va iniciar els tràmits per implantar-se a la ciutat. Ahir, el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) va publicar l'edicte d'informació pública de la sol·licitud de llicència municipal ambiental per part d'Àltima per construir el nou tanatori, que tindrà servei d'incineració, al carrer Can Pau Birol, 19-21, al polígon de Mas Xirgu. Ara quedarà exposat al públic durant un termini de 30 dies.

Segons va explicar ahir el regidor d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, fa mesos que l'empresa està presentant i tramitant tota la documentació necessària. Amb la d'ara, la sol·licitud passarà a la comissió de llicències d'activitats ambientals,. Seria gairebé el darrer tràmit, si s'aprova, abans de poder obtenir l'autorització per fer el tanatori.

Àltima té una trentena de tanatoris i el de Girona seria el quart a les comarques gironines, a més del de Figueres, Ripoll i Llançà, aquest últim estrenat aquest any.