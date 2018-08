Girona ha substituït el tòtem a l'accés del Barri Vell per la plaça Catalunya que informa els vehicles de la presència de les càmeres de control, les hores de càrrega, la data o l'hora. El nou tòtem, més modern i que es posarà en marxa la setmana que ve, passa del color verd al gris i incorpora una pantalla digital on hi haurà informació de les incidències (com talls al trànsit) o actes de la mateixa ciutat.