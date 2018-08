El col·legi d'API de Girona atribueix als estudiants l'increment del preu del lloguer a la ciutat

El col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Girona atribueix l'increment del preu dels pisos de lloguer als estudiants universitaris. L'entitat explica que el fet de compartir l'habitatge entre diferents persones "fa que el propietari pugui llogar una mica més car". El president dels API de Girona, Joan Company, reconeix que "no s'hi pot fer res" perquè "és el mercat qui fixa el preu". D'altra banda, Company assegura que els pisos turístics "són un factor més", però "no és determinant" en l'augment dels arrendaments dels últims anys i que torna a situar els preus a nivell dels de 2006. "Nosaltres estem convençuts que els pisos turístics són una moda que està passant", ha reblat Company. Un tercer factor han estat els ciclistes professionals que han vingut a Girona i que lloguen pisos a preus "desorbitats".

Els prop de 15.000 estudiants de la Universitat de Girona són "el principal factor" que ha fet augmentar el preu dels lloguers a la ciutat, segons el president del col·legi d'API, Joan Company. De fet, aquesta problemàtica ja l'han denunciat veïns de Salt (Gironès) que veuen com els pisos dels voltants de l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) han incrementat, per la demanda d'estudiants francesos que venen a Girona a estudiar Fisioteràpia.

Company explica que molts propietaris de pisos prefereixen llogar a estudiants perquè "poden demanar una mica més". "A vegades no els ve de 50 euros, i el propietari hi surt guanyant", explica.

El president del col·legi reconeix que "no es pot obligar" a ningú a llogar més barat, ja que "és el mercat qui fixa el preu". Company, en canvi, ha desvinculat els pisos turístics de l'augment de preus. En aquest sentit, el president ha deixat clar que la realitat de Girona "no és comparable a la de Barcelona".

De fet, des del col·legi consideren que els pisos turístics són "una moda que està passant". En aquest sentit coincideix amb el seu homòleg de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA), Lluís Parera. Tots dos expliquen que el mercat d'aquest tipus d'habitatge "s'ha aturat" a Girona perquè ofereixen "poca rendibilitat". "Si sumes la neteja, els impostos, la taxa turística i el què et demana el municipi, veus que no és tan rendible com el que es diu habitualment", assenyalen.



Els ciclistes, un altre motiu

La pujada de preus també ha tingut a veure amb l'arribada de diferents professionals d'alguns sectors. En aquest punt destaquen els ciclistes que entrenen en carreteres de la demarcació i que han vist en Girona una ciutat "òptima" per residir durant un temps.

Els equips d'aquests esportistes estan acostumats a quantitats més altes en localitats més cares com Barcelona i això fa que acceptin, per exemple, pagar 1.500 euros per un pis de dues habitacions en el Barri Vell, gairebé 1.000 més que el preu mig actual d'un habitatge de tres habitacions a Girona.

A més, cal sumar nous professionals que aprofiten que hi ha el TAV per treballar a Barcelona i residir en una ciutat que està allunyada de l'àrea metropolitana.



Nivell precrisi, i més parc

En el darrer estudi realitzat pels promotors i agents immobiliaris s'indica que els lloguers se situen a nivells dels anys 2006 i 2007 (és a dir, abans de l'entrada de la crisi). A Girona ciutat, sense anar més lluny, un pis de tres habitacions costa de mitjana 687 euros mensuals (un 10,81% més que ara fa un any).

Finalment, Company ha explicat que el què cal és "augmentar" el nombre d'habitatges de lloguer i així poder abaratir el cost. Ara bé, el president del Col·legi d'API's de Girona concreta que calen reformes legals que permetin "augmentar la seguretat dels llogaters" a l'hora de cobrar a final de mes.