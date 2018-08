Hinojosa sosté que el calendari de mesures no és responsabilitat seva

Una de les qüestions més importants que l'Ajuntament de Sarrià reclama a Hinojosa és un calendari d'actuacions més ràpides pel que fa als sorolls. Els responsables de la fàbrica sostenen que els terminis no els fixen ells, sinó que ho fa una empresa enginyera especialitzada. La fàbrica admet, però, que les mesures realitzades durant l'últim any han estat satisfactòries, reduint deu decibels dels que presentava inicialment, molt a prop dels 50 que marca la nova normativa acústica. Pel que fa a les olors, Hinojosa està a l'espera de consultar l'ordenança aprovada dimarts i preveu l'opció de presentar al·legacions.

L'empresa paperera està integrada per dues divisions: per una banda, compta amb onze cartroneres i, per l'altra, dues papereres ubicades a Alcoi (Alacant) i a Sarrià de Ter. En una primera reunió entre l'Ajuntament, la Generalitat i l'empresa a principis d'any, el gerent de la divisió paperera, Manuel Orero, afirma que l'empresa experta en la realització dels estudis els va comunicar que «els terminis per poder tenir alguna idea de l'execució del pla acústic es trobaria entre els sis i els vuit mesos». Ja en aquell moment, el gerent afirma que el consistori va dictaminar que les mesures eren massa prolongades en el temps. El mateix respon que «les dates no les fixa Hinojosa sinó els experts contractats, ja que la situació és complexa».

A la reunió més recent entre la fàbrica i el govern municipal que va tenir lloc a principis de juliol, a la qual la Generalitat no va poder assistir, els responsables de la paperera van informar que l'empresa encarregada de fer les anàlisis considerava que el pla d'actuació no estaria llest fins a finals de setembre. «Ens han presentat uns projectes en uns terminis que nosaltres considerem que no són oportuns perquè són massa llargs», confessa Narcís Fajula, alcalde de Sarrià. Orero confessa que «els enginyers ens han avançat algunes de les accions que hem anat realitzant durant les darreres setmanes de juliol», compartint amb el consistori el voler exigir més rapidesa en la proposta d'actuacions i la seva respectiva aplicació, malgrat no poder canviar una situació que requereix el seu temps per poder-se resoldre.

En el moment de comprar la fàbrica Torraspapel per ubicar-hi la nova seu d'Hinojosa, entre finals de 2014 i principis de 2015, l'Ajuntament va canviar la normativa dels decibels que, segons Orero, és «extremadament estricta per a una fàbrica ubicada en un polígon industrial que hauria d'assolir els 50 durant la nit, xifra equiparable a una zona residencial». Durant el 2017, l'empresa va anar prenent mesures que van fer possible disminuir deu decibels dels 64 aproximats en uns inicis, un repte que Orero celebra malgrat que també reconeix que serà molt difícil poder arribar als nous límits.

«Hem actuat en paral·lel amb l'Ajuntament i la Generalitat en tot moment, entregant els plans i les accions. Estem invertint tots els nostres mitjans tècnics i humans per rebaixar els decibels, l'únic motiu possible perquè el consistori ens pugui sancionar», anuncia Orero, tenint en compte que no hi ha una legislació vigent a Espanya per penalitzar pel tema de les olors. «El que ens sorprèn extremadament és l'alarma social que s'ha generat d'un negoci que ja estava en marxa i que feia més soroll». El canvi de normativa de decibels? La creixent urbanització més propera a la fàbrica? L'empresa no sap els motius però intenta trobar una resposta.



Ordenança per pudors

El Ple de dimarts passat va aprovar per unanimitat l'ordenança de les olors. Els experts asseguren que una paperera necessita el doble de temps per estabilitzar-se i gestionar aquest problema. Per part de l'empresa, sostenen que faran tot el possible per abordar la qüestió i procurar el benestar dels veïns. En aquests moments, estan pendents de consultar la nova ordenança i presentar al·legacions si ho creuen convenient.