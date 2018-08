Un nu espectacular a les portes de la catedral de Girona

Són molts els creadors i fotògrafs que aposten pel nu com a disciplina artística. També models que han fet del nu un vehicle d'expressió. És el cas de Romi Muse, model barcelonina, que aquests dies, acompanyada del fotògraf Mark Rhodes ha passat per Girona i ens ha deixat unes imatges espectaculars: una a la porta de la catedral i l'altra a les Escales de Sant Martí. "Una altra imatge increïble amb el meu estimat i talentós amic Mark Rhodes explorant la bellesa del Barri Vell de Girona. Un altre record èpic" assegura Romi Muse en una de les fotografies que ha compartit als seus perfils en diferents xarxes socials, on acumulen milers de "m'agrada" .





Una publicación compartida de RomiMuse ArtModel/Actress&Mom (@romimuse) el 6 Ago, 2018 a las 2:26 PDT