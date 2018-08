La ciutat dels 5 rius

Girona en fem dir la ciutat dels quatre rius; forma agosarada i prepotent, com som els gironins, de definir els tres fils d´aigua que arriben a la ciutat i el germà gran que llepa la Devesa. Fils d´aigua, que, ben maquillats, permeten afegir que Girona és una ciutat d´aigua. Prepotent igual. Però des de fa pocs dies, la ciutat dels rius d´aigua escassa té nous afluents: els «Rius de llibres».

Gràcies a la col·laboració desinteressada de l´entitat Connexió Papyrus, de la intervenció interessada de CIMALSA, l´empresa que gestiona l´estació d´autobusos, i el mestratge de l´equip del Servei de Biblioteques de Girona, sembla que els gironins no tindrem massa excusa per no llegir. La complicitat d´aquestes organitzacions ha permès obrir dos punts a la ciutat on tothom pot agafar gratuïtament un llibre. Els prestatges, situats a l´estació d´autobusos de Girona i al centre cultural La Mercè, estaran prou nodrits de llibres perquè no ens els acabem.

Més enllà del que puguin pensar els llibreters i editors de la ciutat, que segurament no els haurà fet massa gràcia, fer fàcil la lectura és una manera de gestionar les ciutats, les nacions i els universos, de manera efectiva. I sobretot, afectiva. Perquè una societat que llegeix és una societat amb criteri. I només les persones amb criteri poden ser lliures. I, deixeu-me estirar l´argument, les persones lliures sempre seran més felices que les que no llegeixen. I si ho girem, qualsevol entitat, centre públic o espai ciutadà, hauria de ser una bona llera per un riu de llibres.

Que petites àgores urbanes, com el Mercat del Lleó, hagin refusat un punt de llibres com aquest, defensant que la venda de menjar és incompatible amb els llibres, demostra que queda molt camí per fer. I que som una societat, encara, d´un humanisme feble. Tant de bo els «rius de llibres» desbordessin i inundessin el cervell de tots els que vivim a la ciutat dels, ara, cinc rius.