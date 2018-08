L'habilitament total de les noves zones blaves i verdes a Salt es posposa fins dilluns

El projecte d'habilitar de forma completa les noves zones blaves i verdes a la vila de Salt previst per ahir s'ajorna una setmana. Encara s'estan preparant les mesures perquè el sistema funcioni correctament, fet que ha comportat que l'administració municipal decideixi deixar uns dies més de marge per comprovar les mesures i acabar d'informar els ciutadans. Les àrees que ja estan pintades i preparades es posen en funcionament i la resta ho farà de forma progressiva en els pròxims dies. Durant aquesta setmana i fins que el sistema no estigui «al cent per cent», apunta el regidor de Mobilitat, Toni Vidal, la tasca dels vigilants serà informativa i no recaptatòria. Falta abordar una qüestió informàtica del programa per fer els abonaments que Giropark, l'empresa que gestiona tot el sistema, pretén tenir solucionada a partir de demà.

Segons el calendari previst per l'Ajuntament, després de les diverses sessions informatives que es van realitzar el passat 19 de juliol, ahir dia 6 d'agost s'havien d'implementar de forma total les noves zones verdes i blaves de Salt. «Com que arribat el dia no estem al cent per cent tot i estar bastant avançats, donem de marge d'avui a dilluns que ve per acabar-ho de desplegar», informa Vidal, afegint que «en cap cas es denunciaran els vehicles de les zones que siguin noves durant aquesta setmana». Els vigilants de les àrees habilitades estan treballant in situ amb total normalitat, però en el cas que no hi hagi el tiquet que indiqui que s'ha fet el pagament corresponent, «el que farà el vigilant és posar una nota al parabrises per recordar que, a partir de la setmana vinent, no fer l'abonament serà sancionable».

Les principals qüestions que queden pendents són, per una banda, comptar amb totes les zones completament pintades i habilitades amb els seus parquímetres activats i, per altra banda, gestionar un assumpte informàtic per part de Giropark pel que fa al programa que permet fer els abonaments telemàticament, ja sigui a través de l'aplicatiu com de la pàgina web. Alicia Carrascosa, tècnica economista de l'empresa municipal Gestora Urbanística Nou Salt S.L., apunta que fa més de deu anys que es treballa amb Giropark pel tema de les zones blaves i a partir d'ara ho seguirà fent amb les zones verdes. La tècnica subratlla que Giropark forma part del Grup Mifas, entitat sense ànim de lucre que treballa per la integració social i laboral amb persones que pateixen alguna discapacitat física, fent que els vigilants de les zones d'aparcament siguin usuaris de Mifas. Carrascosa recorda que quan es buscava l'empresa que s'encarregaria de gestionar el sistema d'aparcament «només es podien presentar les empreses del tercer sector, com ara Mifas», integrat per persones que «tenen dificultats per integrar-se a una empresa ordinària i que necessiten suport, tant pel que fa a producció com en l'aspecte social», segons l'entitat.



Les àrees verdes

«En els darrers temps, s'ha detectat una pressió molt elevada d'estacionaments de vehicles en determinats sectors i s'ha volgut prendre algunes mesures per beneficiar la gent d'aquelles zones que es troben al costat d'equipaments municipals importants», explica Vidal. Les noves mesures consisteixen en l'habilitament de noves zones verdes a la localitat, que fins ara només comptava amb les de color blau.

La tècnica argumenta que «les zones verdes són d'ús preferent per a residents amb unes tarifes molt baixes perquè puguin aparcar a prop de casa seva». Un detall important a tenir en compte és que «no s'ha fet una zona verda per a tot el poble, sinó que aquesta s'ha dividit en tres sectors, de manera que el resident compta amb el preu reduït en les àrees corresponents al seu sector», anota Carrascosa, matisant que a la resta d'àrees verdes es pagarà com si fos zona blava. Els tres sectors verds són: Sector Centre/Barri Vell/ Barri dels Escriptors; Sector del Veïnat/Pau Casals/Plaça Catalunya; Sector de la Massana/Hospital. Els nous espais blaus es troben a l'Espai Gironès, a la Factoria Coma Cros i a la zona de l'Escola Bressol El Carrilet.