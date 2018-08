Noves beques per als estudiants que vulguin allotjar-se a residències

L'Ajuntament de Girona ha obert una nova convocatòria de beques d'ajuda d'allotjament a les residències d'estudiants de Girona i Barcelona de l'empresa SIRESA Campus. Es tracta de dues ajudes per a la residència de Girona de la companyia i quatre per a la residència de la plaça de Lesseps de Barcelona. Les ajudes cobriran l'allotjament en habitacions dobles de la residència durant el període acadèmic del curs 2018-2019. No s'hi inclouen les despeses per consums d'aigua, gas i electricitat ni els serveis opcionals. El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 17 d'agost.