L'Ajuntament de Girona avança en la municipalització de l'aigua i aquest setembre encarregarà un inventari sobre l'estat de la xarxa i les inversions que s'hi han dut a terme. De moment, ja s'ha tret a licitació la proposta perquè les empreses interessades s'hi presentin, i passat l'estiu se'n farà l'encàrrec formal. L'alcaldessa, Marta Madrenas, assegura que aquest estudi serà exhaustiu i que disposar-ne "és imprescindible" per "tenir-ho tot a punt" al 2020, quan acabi l'actual concessió. L'inventari haurà d'analitzar si s'han executat aquelles obres que recull el pla director i "si hi ha hagut incompliments o no" per part del soci privat (Girona SA), a qui el jutjat ha apartat de la gestió. "És evident que hi haurà d'haver una liquidació final, i si no s'ha fet allò que pertocava, haurem de mirar com ho compensem", ha subratllat l'alcaldessa.