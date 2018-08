Girona destina 130.000 euros en subvencions per a 32 projectes culturals

L'Ajuntament de Girona ha destinat per tercer any seguit 100.000 euros a la convocatòria de les ajudes Girona Kreas i també ha destinat 30.000 euros per a Subvencions d'Activitats Culturals Complementàries a l'oferta municipal. Els Kreas van destinats a la formació, creació, recerca i producció artística que impulsin projectes culturals i artístics de tots els àmbits vinculats a la ciutat. Dels 79 projectes que es van presentar, 61 complien els requisits i 21 han rebut l'ajut. A les subvencions d'Activitats Culturals Complementàries s'hi van presentar 15 propostes i 11 han obtingut subvenció.